Политолог оценил эффект от санкций СНБО против "топ-контрабандистов"

Политический и информационный эффект от санкций против контрабандистов будет гораздо меньше, чем после санкций против Виктора Медведчука. При этом такие санкции могут стать сигналом для бизнес-элит.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, говорится в материале РБК-Украина "Бой с "тенью". Что стоит за последними санкциями СНБО и зачем это Зеленскому".

По его словам, санкции против Медведчука имели огромный резонанс. Этого вряд ли стоит ожидать от санкций против контрабандистов, так как большинство людей из списка широкой общественности неизвестны.

Однако эти санкции могут послужить сигналом для бизнес-элит, что завтра могут произойти новые удары и непонятно по кому.

"Для Зеленского и СНБО важно поддерживать некое напряжение, саспенс. Это важно для того, чтобы президента побаивались. Думаю, это главный эффект: с помощью санкций он смог преодолеть имидж, сложившийся в течение прошлого года, что президент слабый. Сейчас наоборот - президента боятся. И для секретаря СНБО это способ повышать свой политический вес", - полагает Фесенко.