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Політолог оцінив ефект від санкцій РНБО проти "топ-контрабандистів"

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 09:17
Політолог оцінив ефект від санкцій РНБО проти "топ-контрабандистів" Фото: Володимир Фесенко (facebook.com/UATVRU)
Автор: Уляна Безпалько, Олег Черниш, Ігор Литвиненко

Політичний та інформаційний ефект від санкцій проти контрабандистів буде набагато менше, ніж після санкцій проти Віктора Медведчука. При цьому такі санкції можуть стати сигналом для бізнес-еліт.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бій з "тінню". Що стоїть за останніми санкціями РНБО і навіщо це Зеленському".

За його словами, санкції проти Медведчука мали величезний резонанс. Цього навряд чи варто очікувати від санкцій проти контрабандистів, бо більшість людей зі списку широкій громадськості невідомі.

Однак ці санкції можуть стати сигналом для бізнес-еліт, що завтра можуть статися нові удари і незрозуміло кому.

"Для Зеленського та РНБО важливо підтримувати якесь напруження, саспенс. Це важливо для того, щоб президента побоювалися. Думаю, це головний ефект: з допомогою санкцій він зміг подолати імідж, що склався протягом минулого року, що президент слабкий. Зараз навпаки - президента бояться. І для секретаря РНБО це спосіб підвищувати свою політичну вагу", - вважає Фесенко.

Нагадаємо, минулого тижня були введені санкції проти "топ-10 контрабандистів" України. Зокрема, в список потрапили Вадим Альперін, Віктор Шерман, Олександр Чудаков, Олександр Кравченко, Володимир Дідух, Іван Бокало, Орест Фірманюк, Юрій Кушнір, Валерій Пересоляк і Олександр Еримичук.

Як повідомляло РБК-Україна, санкції проти контрабандистів можуть бути пов'язані з контрафактним постачанням тютюнової продукції з ОРДЛО.

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