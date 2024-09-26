Політолог назвав два варіанти відповіді на вимоги спікера Джонсона звільнити Маркарову

Україні необхідно виконувати вимоги спікера Палати представників США Майка Джонсона звільнити посла Оксану Маркарову. Є два інші варіанти, як відреагувати на скандал.

Експерт зазначив, що у разі, якщо Україна вирішить звільнити Маркарову з посади посла у США, це буде слабкістю, оскільки країна має захищати своїх послів.

"Ми таким чином не тільки визнаємо провину Маркарова, але й визнаємо свою слабкість і визнаємо, що республіканці мають рацію", - уточнив Фесенко.

На його думку, зараз є два варіанти реакції на ситуацію з Маркаровою.

Перший варіант - налагодження контакту з республіканцями та демократами, які увійдуть до комісії для розслідування візиту української делегації на оборонний завод. Таким чином Україна доведе, що зацікавлена у розслідуванні, але так, щоб була можливість відповіді на будь-які закиди.

Другий варіант - конфлікт можна вирішити, але гіркий осад залишиться. Але і з такої ситуації можна знайти вихід.

Фесенко нагадав, що під час того, як Андрій Мельник обіймав посаду посла України у Німеччині, за його участі були неприємні ситуації. Його вирішили призначити на нову посаду, але не як покарання, а просто тому, що у нього закінчився термін перебування в країні.

"У Маркарової теж спливає термін перебування в США. Вона може ще залишатися, але після виборів у США буде можливість змінити посла. Це буде спосіб вирішити цю ситуацію", - додав він.