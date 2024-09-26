Политолог назвал два варианта ответа на требования спикера Джонсона уволить Маркарову

Украине необходимо выполнять требования спикера Палаты представителей США Майка Джонсона уволить посла Оксану Маркарову. Есть два других варианта, как отреагировать на скандал.

Эксперт отметил, что в случае, если Украина решит уволить Маркарову с должности посла в США, это будет слабостью, поскольку страна должна защищать своих послов.

"Мы таким образом не только признаем вину Маркаровой, но и признаем свою слабость и признаем, что республиканцы правы", - уточнил Фесенко.

По его мнению, сейчас есть два варианта реакции на ситуацию с Маркаровой.

Первый вариант - налаживание контакта с республиканцами и демократами, которые войдут в комиссию для расследования визита украинской делегации на оборонный завод. Таким образом Украина доведет, что заинтересована в расследовании, но так, чтобы была возможность ответа на любые упреки.

Второй вариант - конфликт можно разрешить, но горький осадок останется. Но и из такой ситуации можно найти выход.

Фесенко напомнил, что во время того, как Андрей Мельник занимал должность посла Украины в Германии, с его участием были неприятные ситуации. Его решили назначить на новую должность, но не в качестве наказания, а просто потому, что у него закончился срок пребывания в стране.

"У Маркаровой тоже истекает срок пребывания в США. Она может еще оставаться, но после выборов в США будет возможность сменить посла. Это будет способ разрешить эту ситуацию", - добавил он.