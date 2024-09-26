Политолог назвал два варианта ответа на требования спикера Джонсона уволить Маркарову
Украине необходимо выполнять требования спикера Палаты представителей США Майка Джонсона уволить посла Оксану Маркарову. Есть два других варианта, как отреагировать на скандал.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Эксперт отметил, что в случае, если Украина решит уволить Маркарову с должности посла в США, это будет слабостью, поскольку страна должна защищать своих послов.
"Мы таким образом не только признаем вину Маркаровой, но и признаем свою слабость и признаем, что республиканцы правы", - уточнил Фесенко.
По его мнению, сейчас есть два варианта реакции на ситуацию с Маркаровой.
Первый вариант - налаживание контакта с республиканцами и демократами, которые войдут в комиссию для расследования визита украинской делегации на оборонный завод. Таким образом Украина доведет, что заинтересована в расследовании, но так, чтобы была возможность ответа на любые упреки.
Второй вариант - конфликт можно разрешить, но горький осадок останется. Но и из такой ситуации можно найти выход.
Фесенко напомнил, что во время того, как Андрей Мельник занимал должность посла Украины в Германии, с его участием были неприятные ситуации. Его решили назначить на новую должность, но не в качестве наказания, а просто потому, что у него закончился срок пребывания в стране.
"У Маркаровой тоже истекает срок пребывания в США. Она может еще оставаться, но после выборов в США будет возможность сменить посла. Это будет способ разрешить эту ситуацию", - добавил он.
Что предшествовало
Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором потребовал уволить украинского посла в США Оксану Маркарову.
По словам Джонсона, Маркарова на этой неделе "организовала посещение американского промышленного предприятия”, на которое “намеренно не пригласили ни одного республиканца".
Речь идет о посещении украинской делегацией завода по производству боеприпасов в Пенсильвании. Там с президентом Владимиром Зеленским встретился губернатор-демократ Джош Шапиро.
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