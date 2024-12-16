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Політики мають підтримати добудову Хмельницької АЕС, враховуючи настрої суспільства, - експерт

Понеділок 16 грудня 2024 10:29
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Політики мають підтримати добудову Хмельницької АЕС, враховуючи настрої суспільства, - експерт Фото: політики мають підтримати добудову Хмельницької АЕС, враховуючи настрої суспільства (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Українські політики повинні ухвалити законопроєкт про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС, адже цього очікують громадяни: 80% українців підтримують цей крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар політолога Петра Олещука.

“Громадяни покладаються на атомну енергетику, бо вона вже довела свою стійкість у кризових умовах. Це прямий і зрозумілий сигнал для депутатів: вони мають відповідально відпрацювати суспільні очікування та втілити їх у політичних рішеннях. Якщо цього не відбудеться, політиків чекає політична відповідальність”, – зазначив Олещук.

Експерт підкреслив, що небажання підтримати добудову атомних блоків може викликати серйозні запитання до мотивації депутатів, зокрема щодо їхніх можливих зв’язків із силами, зацікавленими у послабленні енергетичної незалежності України.

“Неухвалення таких важливих рішень може стати причиною підриву довіри до політиків. У суспільства виникне запитання: чому ці депутати діють всупереч інтересам громадян? У такому разі на наступних виборах політики просто не отримають підтримки виборців”, – наголосив політолог.

Враховуючи високу підтримку громадян і стратегічну важливість питання для енергетичної незалежності України, Петро Олещук висловив впевненість, що парламент ухвалить це рішення найближчим часом.

Нагадаємо, наступного тижня Верховна Рада голосуватиме законопроект про добудову блоків Хмельницькоі АЕС.

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