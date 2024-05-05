З політики до лав ЗСУ. Де зараз Олег Ляшко

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко в минулому неодноразово опинявся у центрі уваги через різкі висловлювання, скандальну поведінку та бійки у Раді. З початком повномасштабного вторгнення Ляшко мобілізувався в ЗСУ та мало з'являється у публічному просторі.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про Олега Ляшка та де він зараз.

При підготовці використовувалися: Facebook-сторінка Олега Ляшка, інформація порталу "Чесно", Wikipedia.

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Політична кар'єра "радикального нардепа"

Олег Валерійович Ляшко – лідер "Радикальної партії", був депутатом у Раді V-VIII скликань. Прийшов у політику зі сфери журналістики. Працював спочатку кореспондентом, а потім редактором низки друкованих видань.

У 2006 Ляшко пройшов до Верховної ради V скликання від Блоку Юлії Тимошенко. Наступного року його переобрали в парламент VI скликання знов від БЮТ.

Фото: Олег Ляшко із Юлією Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Раді обіймав посаду заступника голови комітету з питань бюджету. У 2010 році нардепа виключили з фракції БЮТ за співпрацю з Партією регіонів.

У 2011 році очолив Українську радикально-демократичну партію, яка змінила назву на "Радикальна партія Олега Ляшка". Основними завданнями політсили декларували проведення радикальних реформ, спрямованих на розвиток економіки України, відродження промисловості та сільського господарства.

Олег Ляшко двічі балотувався у президенти України. У 2014-му як єдиний кандидат Радикальної партії, одержав 8,32 % голосів, посівши третє місце. У 2019-му набрав 5% голосів.

Брав участь у довиборах у ВР IX скликання у 2020-му по мажоритарному округу 208 у Чернігівській області, але не зміг отримати необхідну кількість голосів.

Скандали за участю політика

За час своєї роботи в парламенті Олег Ляшко здобув репутацію одіозного політика. Він неодноразово влаштовував гучні "перформанси": цілував корову на мітингу біля Кабміну щодо підвищення цін на молоко, їв землю у залі парламенту, зіграв роль бетмена з вилами у музичному кліпі.

Ляшко відомий скандалами та бійками з нардепами в Раді. У 2016 році побився з головою фракції "Опозиційний блок" Юрієм Бойком. Ляшко звинуватив фракцію ОБ і особисто Бойка в отриманні "консультацій з Москви".

У жовтні 2017 року Ляшко перевіряло НАБУ після того, як депутат задекларував придбання будинку в Козині під Києвом і виграш в 571 тис. гривень у національній лотереї "Фаворит спорт". Антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження про незаконне збагачення.

В листопаді 2019-го влаштував бійку з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом у залі аеропорту "Бориспіль" через законодавчу поправку останнього, що дозволяла імпорт електроенергії з Росії.

Під час карантинних обмежень у 2020-му Олег Ляшко замурував будівельними блоками ресторан "Велюр" Миколи Тищенка через порушення заборони на роботу під час пандемії.

Де зараз знаходиться та чим займається Олег Ляшко

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що мобілізувався до лав Сил оборони. У жовтні 2022 він опублікував відео, де складає присягу.

Потім у соцмережі з'явилися фото Ляшка з автоматом у Бахмуті.

У березні 2023 колишній очільник МВС Арсен Аваков оприлюднив фото з Олегом Ляшком у формі та повідомив, що Ляшко служить старшим солдатом на ділянці від Вовчанська до Куп'янська.

Фото: Олег Ляшко на фронті (facebook.com/O.Liashko)

На фронті екснардеп знов потрапив у скандал. ЗМІ опублікували анонімне звинувачення військових у некомпетентності Ляшка як командира. На що він порадив всім критикам мобілізуватися, а також розповів, що воює в Лимані.



Скриншот facebook.com/O.Liashko

З дописів на сторінці Олега Ляшка можна дізнатися, що він є молодшим сержантом, командиром 2 відділення взводу БПЛА РВП 63-ї окремої механізованої бригади.