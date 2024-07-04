ua en ru
Чт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не політика: у Залужного розповіли про його плани після воєнної кар'єри

Четвер 04 липня 2024 11:20
UA EN RU
Не політика: у Залужного розповіли про його плани після воєнної кар'єри Фото: Валерій Залужний (Facebook)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не хоче займатися політикою, хоч є багато охочих затягнути його у свою команду.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція".

Низка проведених останнім часом опитувань показують, що екс-головком Валерій Залужний і його гіпотетична політсила є серйозними конкурентами для президента Володимира Зеленського та "Слуги народу".

З даних цих соцдосліджень, якими поділилися з РБК-Україна представники різних політичних партій, випливає, що у другому турі президентських виборів можуть зустрітися Зеленський і Залужний. А їхні партії, згідно з цими ж опитуваннями, можуть поборотися за першість у Верховній Раді.

Залужний досі не висловився щодо своєї участі чи неучасті в майбутніх виборах. У його оточенні вважають, що хоча багато хто хоче затягнути його у свою команду, він не захоплюється політикою і не планує цим займатися.

За інформацією РБК-Україна, Залужний досі чекає завершення всіх бюрократичних процедур перед відправленням на посаді посла до Великої Британії.

Призначення Залужного послом у Британії

9 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з військової служби. Того ж дня стало відомо, що Залужного призначено послом у Британії.

До цього, у лютому, Зеленський надав Залужному та голові ГУР Кирилу Буданову звання Героя України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Залужний
NEWS
Росія запустила по Україні більше 20 дронів. Як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні більше 20 дронів. Як відпрацювала ППО
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція