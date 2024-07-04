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Не политика: у Залужного рассказали о его планах после военной карьеры

Четверг 04 июля 2024 11:20
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Не политика: у Залужного рассказали о его планах после военной карьеры Фото: Валерий Залужный (Facebook)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не хочет заниматься политикой, хоть есть много желающих затащить его в свою команду.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция".

Ряд проведенных в последнее время опросов показывают, что экс-главком Валерий Залужный и его гипотетическая политсила являются серьезными конкурентами для президента Владимира Зеленского и "Слуги народа".

Из данных этих социсследований, которыми поделились с РБК-Украина представители разных политических партий, следует, что во втором туре президентских выборов могут встретиться Зеленский и Залужный. А их партии, согласно этим же опросам, могут побороться за первенство в Верховной Раде.

Залужный до сих пор не высказался о своем участии или неучастии в будущих выборах. В его окружении считают, что хотя многие хотят затащить его в свою команду, он не увлекается политикой и не планирует этим заниматься.

По информации РБК-Украина, Залужный до сих пор ждет завершения всех бюрократических процедур перед отправкой в должности посла в Великобританию.

Назначение Залужного послом в Британии

9 мая президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с военной службы. В тот же день стало известно, что Залужный назначен послом в Британии.

До этого, в феврале, Зеленский присвоил Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.

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Валерий Залужный
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