Politico розповіло, як авіація НАТО відслідковує військові кораблі Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Над Балтійським морем екіпаж французького літака Atlantique Atl2 виявив російський військовий корабель.

Один з операторів літака, який спостерігав за численними екранами, зауважив, що корабель точно не є частиною військ НАТО.

Як пише видання, це справді був російський військовий корабель - фрегат класу "Неустрашимый", що повертався із Середземного моря.

"Наша місія - літати над Балтійським морем, щоб показати, що ми там є, заспокоїти сусідні країни, але також з'ясувати, що відбувається, і зібрати розвіддані... Балтійське море - це не російський заповідник, це море НАТО", - заявив один з операторів екіпажу.

Відомо, що Балтика має вирішальне значення як для НАТО, так і для Росії. Видання зауважило, що схожі зіткнення дедалі частіше відбуваються саме над Балтійським морем, де після початку конфлікту в Україні 2022 року посилилося патрулювання НАТО.