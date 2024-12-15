Politico розповіло, як авіація НАТО відслідковує військові кораблі Росії
Літак ВМС Франції провів спостереження над Балтійським морем. Екіпаж відтежував російські судна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Над Балтійським морем екіпаж французького літака Atlantique Atl2 виявив російський військовий корабель.
Один з операторів літака, який спостерігав за численними екранами, зауважив, що корабель точно не є частиною військ НАТО.
Як пише видання, це справді був російський військовий корабель - фрегат класу "Неустрашимый", що повертався із Середземного моря.
"Наша місія - літати над Балтійським морем, щоб показати, що ми там є, заспокоїти сусідні країни, але також з'ясувати, що відбувається, і зібрати розвіддані... Балтійське море - це не російський заповідник, це море НАТО", - заявив один з операторів екіпажу.
Відомо, що Балтика має вирішальне значення як для НАТО, так і для Росії. Видання зауважило, що схожі зіткнення дедалі частіше відбуваються саме над Балтійським морем, де після початку конфлікту в Україні 2022 року посилилося патрулювання НАТО.
Науковий співробітник Інституту Notre Europe Сирілл Брет наголосив, що цей район став "критичною зоною прямого контакту з Росією" в повітрі, на морі, під водою і в кіберпросторі.
Присутність Росії в Балтиці
Нагадаємо, що на початку цього року росіяни ракетою "випадково" потопили корабель в Балтійському морі.
Через помилковий удар на судні сталася пожежа, і Російський траулер "Капітан Лобанов" пішов на дно.
Водночас відомо, що з початку 2024 року частота використання військової авіації НАТО для перехоплення російських літаків, які наближаються до повітряного простору союзників над регіоном Балтійського моря, збільшилася на 20-25%.
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