Politico рассказало, как авиация НАТО отслеживает военные корабли России
Самолет ВМС Франции провел наблюдение над Балтийским морем. Экипаж отслеживал российские суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Над Балтийским морем экипаж французского самолета Atlantique Atl2 обнаружил российский военный корабль.
Один из операторов самолета, который наблюдал за многочисленными экранами, заметил, что корабль точно не является частью войск НАТО.
Как пишет издание, это действительно был российский военный корабль - фрегат класса "Неустрашимый", возвращавшийся из Средиземного моря.
"Наша миссия - летать над Балтийским морем, чтобы показать, что мы там есть, успокоить соседние страны, но также выяснить, что происходит, и собрать разведданные... Балтийское море - это не российский заповедник, это море НАТО", - заявил один из операторов экипажа.
Известно, что Балтика имеет решающее значение как для НАТО, так и для России. Издание отметило, что подобные столкновения все чаще происходят именно над Балтийским морем, где после начала конфликта в Украине в 2022 году усилилось патрулирование НАТО.
Научный сотрудник Института Notre Europe Сирилл Брет подчеркнул, что этот район стал "критической зоной прямого контакта с Россией" в воздухе, на море, под водой и в киберпространстве.
Присутствие России в Балтике
Напомним, что в начале этого года россияне ракетой "случайно" потопили корабль в Балтийском море.
Из-за ошибочного удара на судне произошел пожар, и российский траулер "Капитан Лобанов" пошел ко дну.
В то же время известно, что с начала 2024 года частота использования военной авиации НАТО для перехвата российских самолетов, которые приближаются к воздушному пространству союзников над регионом Балтийского моря, увеличилась на 20-25%.
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