Politico рассказало, как авиация НАТО отслеживает военные корабли России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Над Балтийским морем экипаж французского самолета Atlantique Atl2 обнаружил российский военный корабль.

Один из операторов самолета, который наблюдал за многочисленными экранами, заметил, что корабль точно не является частью войск НАТО.

Как пишет издание, это действительно был российский военный корабль - фрегат класса "Неустрашимый", возвращавшийся из Средиземного моря.

"Наша миссия - летать над Балтийским морем, чтобы показать, что мы там есть, успокоить соседние страны, но также выяснить, что происходит, и собрать разведданные... Балтийское море - это не российский заповедник, это море НАТО", - заявил один из операторов экипажа.

Известно, что Балтика имеет решающее значение как для НАТО, так и для России. Издание отметило, что подобные столкновения все чаще происходят именно над Балтийским морем, где после начала конфликта в Украине в 2022 году усилилось патрулирование НАТО.