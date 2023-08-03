Politico назвало можливі дати та місця переговорів щодо України на вищому рівні

Світові лідери можуть обговорити Україну на полях Генеральної асамблеї ООН або під час саміту G20 в Індії. Обидва заходи заплановані на вересень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними видання, зустріч світових лідерів щодо України стане наступним кроком після саміту політичних радників у Копенгагені. Ймовірно, буде ухвалена спільна заява глав держав.

Україна розглядає цю зустріч як "попередницею" мирного саміту, який анонсувала раніше.

За словами західних чиновників, зустріч на рівні глав держав може пройти на полях вересневої Генеральної асамблеї ООН або у рамках саміту G20 в Індії, який запланований на 9-10 вересня.

Нагадаємо, 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройде зустріч, присвячена питанням миру в Україні. На саміт було запрошено до 30 західних країн, що розвиваються, включаючи Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет і Мексику.

"Формула миру"

Президент України Володимир Зеленський раніше представив українську "формулу миру". Вона складається з 10 пунктів, які покликані забезпечити радіаційну, ядерну, продовольчу та енергетичну безпеку в Україні і світі, а також звільнення всіх територій України.

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