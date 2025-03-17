Politico узнало, при каком условии Украина готова к ослаблению санкций против РФ

Украина готова рассмотреть возможность ослабления санкций против России в случае заключения мирного соглашения. Киев подчеркивает, что санкции должны оставаться рычагом для принуждения России к реальным шагам для прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Украина готова рассмотреть возможность ослабления санкций против России, если это будет способствовать достижению справедливости и безопасности для украинцев в рамках мирного соглашения, заявил Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

По словам Власюка, экономические ограничения, введенные против России, должны служить целям, которые заставят страну прекратить агрессию и согласиться на мир.

"Эти санкции не просто наказание, они должны стать рычагом для достижения прочного мира", - подчеркнул он.

Власюк отметил, что возвращение к бизнес-отношениям с Россией зависит от конкретных условий, когда Россия сделает реальные шаги в направлении прекращения войны. Он также отметил, что санкции должны быть использованы так, чтобы Россия почувствовала боль и была вынуждена к переговорам.

На фоне экономических трудностей в России, связанных с санкциями и потерями от энергетических доходов, Власюк отметил важность обеспечения справедливости для украинцев, учитывая масштабы жертв.

Он добавил, что Киев также стремится получить компенсацию за страдания, которые пережили украинцы в результате войны.

Экономические меры

Позиция Украины совпадает с утверждением президента США Дональда Трампа, который заявил, что готов положить конец войне, одновременно прекратив помощь Украине, если Россия пойдет на переговоры.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость применения более жестких экономических мер для принуждения России к миру.

Международные партнеры, в частности страны Европы, также обсуждают возможность восстановления нормальных экономических отношений с Москвой после завершения войны.

В частности, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что возобновление сотрудничества с Россией может стать реальностью после прекращения боевых действий.