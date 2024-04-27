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Politico дізналося, як Зеленський вплинув на Джонсона для продовження допомоги Україні

Вашингтон, Субота 27 квітня 2024 11:50
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Politico дізналося, як Зеленський вплинув на Джонсона для продовження допомоги Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтону у грудні вплинув на рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона щодо продовження допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Джерела видання зазначають, що у грудні Зеленський під час зустрічі з Джонсоном заявив, що Україна зможе протриматися без допомоги США до березня-квітня. Він наголосив, що потім зброї не буде.

Як пише Politico, спікер Палати представників сприйняв слова президента України як кінцевий термін узгодження допомоги.

За даними видання, після візиту українського президента Джонсон доручив підготувати законопроєкт до встановленого терміну. Підготовкою займався помічник спікера з національної безпеки Джон Годжес, він є найактивнішим прихильником підтримки України в апараті Джонсона.

Politico зазначає, що ці події фактично змінили позицію Джонсона, який з початку призначення у жовтні 2023 року більш суворо ставився до підтримки України.

Новий пакет допомоги від США

Нагадаємо, у США після довгих місяців блокування допомоги Україні все ж дійшли згоди. Президент США підписав закон, який продовжує підтримку України, а також оголосив про виділення нового пакету допомоги на 1 млрд доларів.

Під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" США також оголосили про виділення найбільшого пакета допомоги на 6 млрд доларів.

Як допомога США може змінити ситуацію на фронті - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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