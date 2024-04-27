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Politico узнало, как Зеленский повлиял на Джонсона для продления помощи Украине

Вашингтон, Суббота 27 апреля 2024 11:50
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Politico узнало, как Зеленский повлиял на Джонсона для продления помощи Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в декабре повлиял на решение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о продлении помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Источники издания отмечают, что в декабре Зеленский во время встречи с Джонсоном заявил, что Украина сможет продержаться без помощи США до марта-апреля. Он подчеркнул, что потом оружия не будет.

Как пишет Politico, спикер Палаты представителей воспринял слова президента Украины как конечный срок согласования помощи.

По данным издания, после визита украинского президента Джонсон поручил подготовить законопроект к установленному сроку. Подготовкой занимался помощник спикера по национальной безопасности Джон Годжес, он является самым активным поклонником поддержки Украины в аппарате Джонсона.

Politico отмечает, что эти события фактически изменили позицию Джонсона, который с начала назначения в октябре 2023 года более строго относился к поддержке Украины.

Новый пакет помощи от США

Напомним, в США после долгих месяцев блокирования помощи Украине все же пришли к согласию. Президент США подписал закон, продолжающий поддержку Украины, а также объявил о выделении нового пакета помощи на 1 млрд долларов.

В ходе последнего заседания в формате "Рамштайн" США также объявили о выделении крупнейшего пакета помощи в 6 млрд долларов.

Как помощь США может изменить ситуацию на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

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