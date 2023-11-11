Politico дізналася, що заважає ЄС поставити мільйон снарядів Україні

Видання зазначає, що дипломати дедалі більше турбуються, що мета ЄС - поставити Києву протягом року 1 млн боєприпасів для надання допомоги у війні з Росією - зривається, а нові грошові зобов'язання також загрузли в напружених політичних дебатах.

Один із високопоставлених представників ЄС повідомив, що з 9 лютого в рамках програми з відправлення снарядів із національних запасів в Україну було відправлено 300 тисяч патронів. Це не відповідає обіцяному на початку року мільйону снарядів.

"Досягти поставленої мети до середини березня буде дуже складно", - сказав один із національних дипломатів на умовах анонімності.

Проблеми ЄС

Серед проблем, з якими стикаються підрядники під час нарощування обсягів виробництва, керівники підприємств називають брак персоналу і проблеми з постачанням вибухових речовин.

"Мета не втрачена. Загалом це проблема промислового потенціалу", - наголосив представник ЄС, додавши, що ці цифри є "проміжними", оскільки в рамках іншої спільної програми закупівель буде поставлено ще тисячі патронів.

Видання також відзначає спробу виділити з Європейського фонду миру новий пакет допомоги ЄС Україні в розмірі 20 млрд євро на чотири роки.

У той час як ЄС чітко заявляє, що підтримує Україну, країни-члени розходяться в думках щодо того, як забезпечити подальше фінансування і відшкодовувати країнам поставки зброї одноразово або частинами протягом року.

"Останнім часом ми не говорили про цю цифру. Питання не буде закрито найближчого вівторка", - сказав дипломат, говорячи про 20 млрд євро, додавши, що спершу необхідно ухвалити рішення щодо того, як працюватиме фонд, перш ніж виділяти кошти.

Наприкінці минулої зими стало відомо, що ЗСУ зіткнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів.

Окрім прямих поставок зі складів країн-членів ЄС також організовано спільні закупівлі снарядів.

Також на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів та ракет. У липні європейський план з розширення виробництва боєприпасів і ракет набув чинності.

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