Politico дізналася, що заважає ЄС поставити мільйон снарядів Україні

У вівторок, 13 листопада, у Брюсселі зберуться міністри оборони країн ЄС. Однак деякі обіцянки блоку підтримати Україну зброєю і грошима наштовхуються на проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що дипломати дедалі більше турбуються, що мета ЄС - поставити Києву протягом року 1 млн боєприпасів для надання допомоги у війні з Росією - зривається, а нові грошові зобов'язання також загрузли в напружених політичних дебатах.

Один із високопоставлених представників ЄС повідомив, що з 9 лютого в рамках програми з відправлення снарядів із національних запасів в Україну було відправлено 300 тисяч патронів. Це не відповідає обіцяному на початку року мільйону снарядів.

"Досягти поставленої мети до середини березня буде дуже складно", - сказав один із національних дипломатів на умовах анонімності.

Проблеми ЄС

Серед проблем, з якими стикаються підрядники під час нарощування обсягів виробництва, керівники підприємств називають брак персоналу і проблеми з постачанням вибухових речовин.

"Мета не втрачена. Загалом це проблема промислового потенціалу", - наголосив представник ЄС, додавши, що ці цифри є "проміжними", оскільки в рамках іншої спільної програми закупівель буде поставлено ще тисячі патронів.

Видання також відзначає спробу виділити з Європейського фонду миру новий пакет допомоги ЄС Україні в розмірі 20 млрд євро на чотири роки.

У той час як ЄС чітко заявляє, що підтримує Україну, країни-члени розходяться в думках щодо того, як забезпечити подальше фінансування і відшкодовувати країнам поставки зброї одноразово або частинами протягом року.

"Останнім часом ми не говорили про цю цифру. Питання не буде закрито найближчого вівторка", - сказав дипломат, говорячи про 20 млрд євро, додавши, що спершу необхідно ухвалити рішення щодо того, як працюватиме фонд, перш ніж виділяти кошти.

Мільйон снарядів для України

Наприкінці минулої зими стало відомо, що ЗСУ зіткнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів.

Окрім прямих поставок зі складів країн-членів ЄС також організовано спільні закупівлі снарядів.

Також на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів та ракет. У липні європейський план з розширення виробництва боєприпасів і ракет набув чинності.

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