Politico узнало, что мешает ЕС поставить миллион снарядов Украине

Во вторник, 13 ноября, в Брюсселе соберутся министры обороны стран ЕС. Однако некоторые обещания блока поддержать Украину оружием и деньгами наталкиваются на проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что дипломаты все больше беспокоятся, что цель ЕС - поставить Киеву в течение года 1 млн боеприпасов для оказания помощи в войне с Россией - срывается, а новые денежные обязательства также увязли в напряженных политических дебатах.

Один из высокопоставленных представителей ЕС сообщил, что с 9 февраля в рамках программы по отправке снарядов из национальных запасов в Украину было отправлено 300 тысяч патронов. Это не соответствует обещанному в начале года миллиону снарядов.

"Достичь поставленной цели к середине марта будет очень сложно", - сказал один из национальных дипломатов на условиях анонимности.

Проблемы ЕС

Среди проблем, с которыми сталкиваются подрядчики при наращивании объемов производства, руководители предприятий называют нехватку персонала и проблемы с поставками взрывчатых веществ.

"Цель не потеряна. В целом это проблема промышленного потенциала", - подчеркнул представитель ЕС, добавив, что эти цифры являются "промежуточными", поскольку в рамках другой совместной программы закупок будут поставлены еще тысячи патронов.

Издание также отмечает попытку выделить из Европейского фонда мира новый пакет помощи ЕС Украине в размере 20 млрд евро на четыре года.

В то время как ЕС четко заявляет, что поддерживает Украину, страны-члены расходятся во мнениях относительно того, как обеспечить дальнейшее финансирование и возмещать ли странам поставки оружия единовременно или по частям в течение года.

"В последнее время мы не говорили об этой цифре. Вопрос не будет закрыт в ближайший вторник", - сказал дипломат, говоря о 20 млрд евро, добавив, что сначала необходимо принять решение о том, как будет работать фонд, прежде чем выделять средства.

Миллион снарядов для Украины

В конце прошлой зимы стало известно, что ВСУ столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Помимо прямых поставок из составов стран-членов ЕС также организованы совместные закупки снарядов.

Также в начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет. В июле европейский план по расширению производства боеприпасов и ракет вступил в силу.

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