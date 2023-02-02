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Politico дізналося деталі засекреченого брифінгу Пентагону щодо війни в Україні

Фото: стали відомі подробиці секретного брифінгу Пентагону щодо України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Пентагон на засекреченому брифінгу перед комітетом Палати представників у справах збройних сил висловив сумнів, що Україні найближчим часом вдасться звільнити Крим військовим шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання посилається на трьох співрозмовників, які знайомі зі змістом доповіді Пентагону. Поки що не зрозуміло, що призвело доповідачів до такої оцінки. Але Пентагон сумнівається, що Україна скоро матиме змогу витіснити путінські війська з Криму.

Четверте джерело видання заявило, що брифінг був "більш двозначним". За його словами, суть залишається у тому, що перемога України у наступі з метою повернути собі незаконно анексовану територію не гарантована.

При цьому видання зазначає, що Пентагон висловив думку, схожу на прогноз керівника Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі. Він раніше заявив, що цього року українським військам навряд чи вдасться звільнити Крим.

За даними видання, така заява американського генерала не сподобалася керівництву України, оскільки раніше і політичні, і військові офіційні особи заявляли, що перемогою буде звільнення всієї території, включаючи Крим та Донбас.

Нагадаємо, за даними видання The Washington Post, відмова президента США Джо Байдена передавати Україні винищувачі F-16 викликала невдоволення у Пентагоні.

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