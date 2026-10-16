Політичних перешкод для відкриття кластерів щодо вступу України до ЄС більше немає, - МЗС

За його словами, відкриття двох нових кластерів стало важливим кроком на шляху України до членства в ЄС. Загалом уже відкрито чотири з шести кластерів, а Київ прагне до кінця року запустити переговори за рештою напрямів.

"Ми впорядкували відносини з Угорщиною, що дозволило нам розблокувати це питання, і на сьогодні інших політичних перешкод для відкриття кластерів немає", — наголосив Сибіга.

Він додав, що такий підхід поділяють європейські партнери України. Зокрема, відкриття решти кластерів відповідає позиції Ірландії, яка головує в Раді ЄС у другій половині 2026 року.

Глава МЗС також повідомив, що Україна вже розпочала переговори з Литвою, яка головуватиме в Раді ЄС у першій половині 2027 року, щодо подальших кроків євроінтеграції.