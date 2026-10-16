Политических препятствий для открытия кластеров по вступлению Украины в ЕС больше нет, - МИД

По его словам, открытие двух новых кластеров стало важным шагом по пути Украины к членству в ЕС. В общей сложности уже открыто четыре из шести кластеров, а Киев стремится к концу года запустить переговоры по остальным направлениям.

"Мы упорядочили отношения с Венгрией, что позволило нам разблокировать этот вопрос, и на сегодняшний день других политических препятствий для открытия кластеров нет", — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что такой подход разделяют европейские партнеры Украины. В частности, открытие остальных кластеров соответствует позиции Ирландии, председательствующей в Совете ЕС во второй половине 2026 года.

Глава МИД также сообщил, что Украина уже начала переговоры с Литвой, которая будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2027 года относительно дальнейших шагов евроинтеграции.