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Политических препятствий для открытия кластеров по вступлению Украины в ЕС больше нет, - МИД

05:00 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: министр иностранных дел Андрей Сибига (Getty Images)

Украина рассчитывает до конца года открыть все шесть переговорных кластеров в рамках вступления в ЕС. Политических препятствий для этого больше нет, в частности - после урегулирования отношений с Венгрией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, открытие двух новых кластеров стало важным шагом по пути Украины к членству в ЕС. В общей сложности уже открыто четыре из шести кластеров, а Киев стремится к концу года запустить переговоры по остальным направлениям.

"Мы упорядочили отношения с Венгрией, что позволило нам разблокировать этот вопрос, и на сегодняшний день других политических препятствий для открытия кластеров нет", — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что такой подход разделяют европейские партнеры Украины. В частности, открытие остальных кластеров соответствует позиции Ирландии, председательствующей в Совете ЕС во второй половине 2026 года.

Глава МИД также сообщил, что Украина уже начала переговоры с Литвой, которая будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2027 года относительно дальнейших шагов евроинтеграции.

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