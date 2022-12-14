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Політична люстрація. У Раді спрогнозували, що може чекати вихідців з ОПЗЖ

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Київ, Середа 14 грудня 2022 09:50
Політична люстрація. У Раді спрогнозували, що може чекати вихідців з ОПЗЖ Фото: перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Вихідці з ОПЗЖ, ймовірно, не зможуть створити у майбутньому новий політичний проект. Можливо, їх чекає політична люстрація.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

Він вважає, що депутати з забороненої ОПЗЖ навряд чи зможуть створити успішний проект у майбутньому. За його словами, це був би "дуже сміливий крок".

"Мені здається, що буде дуже непросто щось створити на основі того масиву даних, адже соцмережі не горять. Хтось їздив у Москву, хтось за дні до вторгнення продовжував адвокатувати Мінські угоди. Хоча на той момент вже було рішення Росії про визнання цих псевдореспублік", - сказав віце-спікер ВР.

Корнієнко додав, що у Раді пропонують люструвати вихідців з ОПЗЖ, проте ця ініціатива є доволі суперечливою.

"До того ж як один із варіантів обговорюється політична люстрація. Звичайно, що з точки зору прав людини - це дуже погана історія. Вона, ймовірно, буде хиткою в Європейському суді з прав людини - Україна може програти такого роду справи. Але я думаю, що людська політична самолюстрація їх рано чи пізно наздожене", - додав Корнієнко.

За його словами, відповідний законопроект про політичну люстрацію вже внесений до парламенту, але навряд чи він зможе дійти до голосування в залі.

Нагадаємо, Верховний суд у вересні остаточно заборонив діяльність проросійської партії ОПЗЖ.

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