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Политическое вмешательство в "зеленую" энергетику привело к снижению рейтинга "ДТЭК ВИЭ", - Dragon Capital

Автор: Наталия Гурковская

Политическое вмешательство чиновников в сектор "зеленой" энергетики в вопросе выплаты долгов привело к снижению рейтинга компании "ДТЭК ВИЭ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитический обзор Dragon Capital.

"Мы считаем, что негативное рейтинговое действие в первую очередь отразило возросшие политические риски для бизнеса Рината Ахметова… Хотя вероятность того, что "ДТЭК ВИЭ" столкнется с финансовым дефицитом в финансировании строительства ветростанции в Тилигуле, вполне реальна", - сообщается в отчете.

При этом отмечается, что в настоящее время "Укрэнерго" и КП "Гарантированный покупатель" должны иметь дополнительную ликвидность, чтобы полностью оплатить текущую генерацию из возобновляемых источников энергии и даже погасить часть старого долга.

Как сообщалось ранее, скандал с манипуляциями целевыми средствами, привлеченными "Укрэнерго" для погашения задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии, привел к снижению рейтинга "ДТЭК ВИЭ" с уровня "B-" до уровня "CCC+".

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