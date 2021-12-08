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Політичне втручання у "зелену" енергетику призвело до зниження рейтингу "ДТЕК ВДЕ", - Dragon Capital

Автор: Наталія Гурковська

Політичне втручання посадовців у сектор "зеленої" енергетики щодо виплати боргів призвело до зниження рейтингу компанії "ДТЕК ВДЕ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітичний огляд Dragon Capital.

"Ми вважаємо, що негативна рейтингова дія в першу чергу відобразила зростання політичних ризиків для бізнесу Ріната Ахметова… Хоча ймовірність того, що "ДТЕК ВДЕ" зіткнеться з фінансовим дефіцитом у фінансуванні будівництва вітростанції в Тілігулі, цілком реальна", - повідомляється у звіті.

При цьому наголошується, що наразі "Укренерго" та КП "Гарантований покупець" повинні мати додаткову ліквідність, щоб повністю сплатити поточну генерацію з відновлюваних джерел енергії та навіть погасити частину старого боргу.

Як повідомлялося раніше, скандал із маніпуляціями цільовими коштами, залученими "Укренерго" для погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" електроенергії, призвів до зниження рейтингу "ДТЕК ВДЕ" з рівня "B-" до рівня "CCC+".

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