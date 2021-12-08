Политическое вмешательство в "зеленую" энергетику привело к снижению рейтинга "ДТЭК ВИЭ", - Dragon Capital

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитический обзор Dragon Capital.

"Мы считаем, что негативное рейтинговое действие в первую очередь отразило возросшие политические риски для бизнеса Рината Ахметова… Хотя вероятность того, что "ДТЭК ВИЭ" столкнется с финансовым дефицитом в финансировании строительства ветростанции в Тилигуле, вполне реальна", - сообщается в отчете.

При этом отмечается, что в настоящее время "Укрэнерго" и КП "Гарантированный покупатель" должны иметь дополнительную ликвидность, чтобы полностью оплатить текущую генерацию из возобновляемых источников энергии и даже погасить часть старого долга.