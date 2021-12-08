ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Политическое вмешательство в "зеленую" энергетику привело к снижению рейтинга "ДТЭК ВИЭ", - Dragon Capital

Новина українською →
Киев, Среда 08 декабря 2021 15:53
Политическое вмешательство в "зеленую" энергетику привело к снижению рейтинга "ДТЭК ВИЭ", - Dragon Capital Фото: "ДТЭК ВИЭ" (renewables.dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Политическое вмешательство чиновников в сектор "зеленой" энергетики в вопросе выплаты долгов привело к снижению рейтинга компании "ДТЭК ВИЭ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аналитический обзор Dragon Capital.

"Мы считаем, что негативное рейтинговое действие в первую очередь отразило возросшие политические риски для бизнеса Рината Ахметова… Хотя вероятность того, что "ДТЭК ВИЭ" столкнется с финансовым дефицитом в финансировании строительства ветростанции в Тилигуле, вполне реальна", - сообщается в отчете.

При этом отмечается, что в настоящее время "Укрэнерго" и КП "Гарантированный покупатель" должны иметь дополнительную ликвидность, чтобы полностью оплатить текущую генерацию из возобновляемых источников энергии и даже погасить часть старого долга.

Как сообщалось ранее, скандал с манипуляциями целевыми средствами, привлеченными "Укрэнерго" для погашения задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии, привел к снижению рейтинга "ДТЭК ВИЭ" с уровня "B-" до уровня "CCC+".

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Как вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году: прогноз Минэкономики
Как вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году: прогноз Минэкономики
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины