ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Політичне втручання у "зелену" енергетику призвело до зниження рейтингу "ДТЕК ВДЕ", - Dragon Capital

Новость на русском →
Київ, Середа 08 грудня 2021 15:53
Політичне втручання у "зелену" енергетику призвело до зниження рейтингу "ДТЕК ВДЕ", - Dragon Capital Фото: "ДТЕК ВДЕ" (renewables.dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Політичне втручання посадовців у сектор "зеленої" енергетики щодо виплати боргів призвело до зниження рейтингу компанії "ДТЕК ВДЕ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітичний огляд Dragon Capital.

"Ми вважаємо, що негативна рейтингова дія в першу чергу відобразила зростання політичних ризиків для бізнесу Ріната Ахметова… Хоча ймовірність того, що "ДТЕК ВДЕ" зіткнеться з фінансовим дефіцитом у фінансуванні будівництва вітростанції в Тілігулі, цілком реальна", - повідомляється у звіті.

При цьому наголошується, що наразі "Укренерго" та КП "Гарантований покупець" повинні мати додаткову ліквідність, щоб повністю сплатити поточну генерацію з відновлюваних джерел енергії та навіть погасити частину старого боргу.

Як повідомлялося раніше, скандал із маніпуляціями цільовими коштами, залученими "Укренерго" для погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" електроенергії, призвів до зниження рейтингу "ДТЕК ВДЕ" з рівня "B-" до рівня "CCC+".

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
DAILY
Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України
Владислав Красінський, Ростислав Шаправський Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України