Політичне втручання у "зелену" енергетику призвело до зниження рейтингу "ДТЕК ВДЕ", - Dragon Capital

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітичний огляд Dragon Capital.

"Ми вважаємо, що негативна рейтингова дія в першу чергу відобразила зростання політичних ризиків для бізнесу Ріната Ахметова… Хоча ймовірність того, що "ДТЕК ВДЕ" зіткнеться з фінансовим дефіцитом у фінансуванні будівництва вітростанції в Тілігулі, цілком реальна", - повідомляється у звіті.

При цьому наголошується, що наразі "Укренерго" та КП "Гарантований покупець" повинні мати додаткову ліквідність, щоб повністю сплатити поточну генерацію з відновлюваних джерел енергії та навіть погасити частину старого боргу.