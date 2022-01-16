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Политическое давление на Порошенко играет в пользу страны-агрессора, - IDU

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Киев, Воскресенье 16 января 2022 14:58
Политическое давление на Порошенко играет в пользу страны-агрессора, - IDU Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Международный демократический союз (IDU) считает действия украинских властей, направленных на преследование пятого президента Петра Порошенко, неприемлемыми и опасными для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление IDU.

"Размещение российских вооруженных сил на границе, кибернападения на украинское правительство и политические провокации российского руководства создали неприемлемый уровень угрозы геополитической стабильности", - отмечают в IDU.

В заявлении добавляется, что во время огромной угрозы президент должен обратиться к политической оппозиции, чтобы объединить национальную решимость против внешней агрессии.

"Использование внешней угрозы для сведения внутренних политических счетов только играет на руку агрессору. Поэтому IDU призывает власти Украины объединить все украинские политические силы против агрессии путинского режима и снять безосновательные обвинения против Порошенко", - говорится в заявлении.

Международный демократический союз - это платформа, способствующая развитию демократии и политике правоцентристов по всему миру. Основателями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры.

Сегодня в организацию входят более 80 партий из более 60 стран со всего мира. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания).

"Европейская солидарность" получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе (International Democrat Union) в июле 2020 года. 29 июля 2020 года состоялось заседание членов IDU в онлайн формате с целью рассмотрения заявок на членство партий-кандидатов.

В заседании под председательством Стивена Гарпера приняло участие более 70 участников со всего мира. Члены IDU единогласно проголосовали за членство партии "Европейская солидарность" в Международном демократическом союзе.

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