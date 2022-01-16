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Політичний тиск на Порошенка грає на користь країни-агресора, - IDU

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Київ, Неділя 16 січня 2022 14:58
Політичний тиск на Порошенка грає на користь країни-агресора, - IDU Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міжнародний демократичний союз (IDU) вважає дії української влади, спрямовані на переслідування п’ятого президента Петра Порошенка, неприйнятними і небезпечними для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву IDU.

"Розміщення російських збройних сил на кордоні, кібернапади на український уряд та політичні провокації російського керівництва створили неприйнятний рівень загрози геополітичній стабільності", - зазначають в IDU.

У заяві додається, що у часи величезної загрози президент повинен звернутися до політичної опозиції, щоб об’єднати національну рішучість проти зовнішньої агресії.

"Використання зовнішньої загрози для зведення внутрішніх політичних рахунків тільки грає на руку агресору. Тому IDU закликає владу України об’єднати всі українські політичні сили проти агресії путінського режиму та зняти безпідставні обвинувачення проти Порошенка", - йдеться у заяві.

Міжнародний демократичний союз - це платформа, яка сприяє розвитку демократії та політиці правоцентристів по всьому світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.

Сьогодні до організації належать понад 80 партій із понад 60 країн з усього світу. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія).

"Європейська солідарність" отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union) у липні 2020 року. 29 липня 2020 року відбулося засідання членів IDU в онлайн форматі з метою розгляду заявок на членство партій-кандидатів.

У засіданні під головуванням Стівена Гарпера взяли участь понад 70 учасників з усього світу. Члени IDU одноголосно проголосували за членство партії "Європейська солідарність" у Міжнародному демократичному союзі.

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