Политический кризис в Украине спровоцирован рядом решений КСУ, - глава ОП

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Никаких "откатов" во вчерашний день и непрозрачных договоренностей на высшем уровне не может быть. Классический политический кризис в Украине спровоцирован рядом решений Конституционного суда.

Об этом заявил в Facebook глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он также считает, кризис спровоцирован "ситуативным антипрезидентским союзом известных политических групп".

"Да, ситуация сложная и требует жестких и командных решений. Впрочем, подобные кризисы – основа всех современных демократий. Они позволяют преодолевать внутренние конфликты и решать общественные противоречия", - заявил Ермак.

По его словам, "неочевидным положительным следствием" кризиса является то, что вокруг защиты антикоррупционной системы пока объединились все антикоррупционные органы.

"Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме. Именно это президент четко обозначил в своем обращении к западным элитам в статье для Financial Times. Украина всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции", - заявил глава ОПУ.

Напомним, 27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. Это решение суда заблокировало ход более 100 дел по этой статье.

После этого президент Владимир Зеленский предложил парламенту уволить всех судей КСУ. Глава государства мотивировал это предложение необходимостью восстановления добропорядочности судопроизводства.

Вчера Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуги народа", где призвал депутатов поддержать его инициативу относительно судей КСУ.