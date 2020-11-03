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Політична криза в Україні спровокована низкою рішень КСУ, - глава ОП

Київ, Вівторок 03 листопада 2020 01:36
Політична криза в Україні спровокована низкою рішень КСУ, - глава ОП
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Жодних "відкатів" у вчорашній день і непрозорих домовленостей на вищому рівні не може бути. Класична політична криза в Україні спровокована низкою рішень Конституційного суду.

Про це заявив у Facebook глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він також вважає, криза спровокована "ситуативним антипрезидентським союзом відомих політичних груп".

"Так, ситуація складна і потребує жорстких і командних рішень. Втім, подібні кризи - основа всіх сучасних демократій. Вони дозволяють долати внутрішні конфлікти та вирішувати суспільні розбіжності", - заявив Єрмак.

За його словами, "неочевидним позитивним наслідком" кризи є те, що навколо захисту антикорупційної системи поки що об'єдналися всі антикорупційні органи.

"Україна може і буде розвиватися тільки в демократичній та антикорупційній парадигмі. Саме це президент чітко визначив у своєму зверненні до західних еліт у статті для Financial Times. Україна завжди буде дотримуватися своїх демократичних цінностей, серед яких ключове місце займає нульова терпимість до будь-яких проявів номенклатурної корупції", - заявив глава ОПУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Це рішення суду заблокувало хід понад 100 справ за цією статтею.

Після цього президент Володимир Зеленський запропонував парламенту звільнити всіх суддів КСУ. Глава держави мотивував цю пропозицію необхідністю відновлення доброчесності судочинства.

Вчора Зеленський взяв участь у засіданні фракції "Слуги народу", де закликав депутатів підтримати його ініціативу щодо суддів КСУ.

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