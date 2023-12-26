"Політексперта" з Житомира відправили до в'язниці за інформаційні диверсії на користь РФ

В Україні винесли вирок "політексперту", який проводив інформаційні диверсії на замовлення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За даними слідства, засудженим є 51-річний житель Житомира, який до початку повномасштабного вторгнення РФ "уклав контракт" із головним редактором "Політнавігатора".
Тоді він, ховаючись під псевдонімом Ігор Петров, підготував низку публікацій на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР" і так званого "приєднання" тимчасово захопленої частини сходу України до Росії.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ керівник "Політнавігатора" Степанов через месенджер вийшов на свого "власкора" в Житомирі та визначив йому завдання у війні проти нашої держави.
За вказівкою головного редактора російських фейкових ЗМІ Сергія Степанова цей "власкор" готував публікації, де виправдовував збройну агресію РФ і "відбілював" злочини окупантів.
Так, наприклад, під час боїв за Київ ворожий поплічник робив фейкові повідомлення про перебіг бойових дій на користь російських загарбників.
Фото: Агент Росії (facebook.com/pgo.gov.ua)
Також у замовних статтях він намагався штучно дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та нав'язати кремлівську "риторику" про війну в Україні.
Влітку 2022 року співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника і затримали його у Вінниці. Під час обшуків у затриманого вилучено комп'ютер і мобільні телефони, які він використовував для комунікації зі своїм кримським керівником і підготовки фейкових публікацій.
На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
Йому призначено покарання - 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нещодавно в Україні засудили до тюремного ув'язнення ще чотирьох окупантів, які в лавах армії Росії воювали на Донбасі.
Також в Україні суд виніс вирок блогеру Юрію Подоляці, який перебуває у РФ і виправдовує злочини окупантів. Йому призначили 12 років в'язниці.
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