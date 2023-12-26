"Политэксперта" из Житомира отправили в тюрьму за информационные диверсии в пользу РФ

В Украине вынесли приговор "политэксперту", который проводил информационные диверсии по заказу России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным следствия, осужденным является 51-летний житель Житомира, который до начала полномасштабного вторжения РФ "заключил контракт" с главным редактором "Политнавигатора".
Тогда он, скрываясь под псевдонимом Игорь Петров, подготовил ряд публикаций в поддержку террористических организаций "Л/ДНР" и так называемого "присоединения" временно захваченной части востока Украины к России.
После начала полномасштабного вторжения РФ руководитель "Политнавигатора" Степанов через мессенджер вышел на своего "собкора" в Житомире и определил ему задачи в войне против нашего государства.
По указанию главного редактора российских фейковых СМИ Сергея Степанова этот "собкор" готовил публикации, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и "отбеливал" преступления оккупантов.
Так, например, во время боев за Киев вражеский приспешник делал фейковые сообщения о ходе боевых действий в пользу российских захватчиков.
Фото: Агент России (facebook.com/pgo.gov.ua)
Также в заказных статьях он пытался искусственно дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и навязать кремлевскую "риторику" о войне в Украине.
Летом 2022 года сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержали его в Виннице. Во время обысков у задержанного изъяты компьютер и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации со своим крымским руководителем и подготовки фейковых публикаций.
На основании собранных доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Ему назначено наказание - 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Недавно в Украине приговорили к тюремному заключению еще четырех оккупантов, которые в рядах армии России воевали на Донбассе.
Также в Украине суд вынес приговор блогеру Юрию Подоляке, находящемуся в РФ и оправдывающему преступления оккупантов. Ему назначили 12 лет тюрьмы.
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