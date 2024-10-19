"Полісся" втратило очки з "Лівим Берегом" та пригальмувало в перегонах лідерів УПЛ

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Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Полісся" – "Лівий Берег" – 0:0

Після синхронних перемог "Олександрії" та "Динамо" житомирський клуб з'їхав на третю сходинку в таблиці УПЛ. Щоб триматися в одному ритмі з конкурентами, "вовкам" ніяк не можна було втрачати очки в зустрічі з новачком УПЛ.

"Полісся" зіткнулось з необхідністю вирішувати проблему Гуцуляка, одного з лідерів колективу, який отримав важку травму в грі за збірну. Без його нестандартних ходів діяти проти прогнозованої щільної оборони суперника було дуже непросто.

Взагалі "Лівий Берег" непогано підготувався до зустрічі з одним з лідерів чемпіонату. Сильні сторони суперника були враховані, а контрміри проти них виявилися достатньо ефективними. Зокрема, сподобалось, як кияни діяли проти Назаренка. Один з найкращих бомбардирів УПЛ був практично непомітний.

Щодо моментів у першій половині. У гостей можна згадати удар Когута після розіграшу кутового на початку гри. У господарів – невдалу спробу Чоботенка замкнути простріл після штрафного у виконанні Лєднєва та потужний дальній удар Крушинського вже під завісу тайму.

Після перерви гра приємно активізувалася. Дві небезпечні атаки провели гості: "постріл" Дедуха парирував голкіпер житомирян Волинець, а згодом Сіднней пробив повз дальню стійку. Й майже одразу шанс мали господарі: сильно зльоту пробив Крушинський, але воротар киян Механів був на місці.

Чим менше часу залишалось до кінця гри, тим більше тиску відбувалось на ворота "Лівого Берега". Втім, гості оборонялись дуже дисципліновано, тому якихось супермоментів біля їхніх воріт не виникло.

Нічия не дозволила "Поліссю" наздогнати "Олександрію": житомирці з 21 очком залишились на третій сходинці. "Лівий Берег" має 8 пунктів та перебуває на 14-му місці.