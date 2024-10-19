"Полесье" потеряло очки с "Левым Берегом" и притормозило в гонке лидеров УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Полесье" – "Левый Берег" – 0:0

После синхронных побед "Александрии" и "Динамо" житомирский клуб съехал на третье место в таблице УПЛ. Чтобы держаться в одном ритме с конкурентами, "волкам" никак нельзя было терять очки во встрече с новичком УПЛ.

"Полесье" столкнулось с необходимостью решать проблему Гуцуляка, одного из лидеров коллектива, получившего тяжелую травму в игре за сборную. Без его нестандартных ходов действовать против прогнозируемой плотной обороны соперника было очень непросто.

Вообще, "Левый Берег" неплохо подготовился к встрече с одним из лидеров чемпионата. Сильные стороны соперника были учтены, а контрмеры против них оказались достаточно эффективными. В частности, понравилось, как киевляне действовали против Назаренко. Один из лучших бомбардиров УПЛ был практически незаметен.

Относительно моментов в первой половине. У гостей можно вспомнить удар Когута после розыгрыша углового в начале игры. У хозяев – неудачную попытку Чоботенко замкнуть прострел после штрафного в исполнении Леднева и мощный дальний удар Крушинского уже под занавес тайма.

После перерыва игра приятно активизировалась. Две опасные атаки провели гости: "выстрел" Дедуха парировал голкипер житомирян Волынец, а затем Сиднней пробил мимо дальней штанги. И почти сразу шанс возник у хозяев: сильно слета пробил Крушинский, но вратарь киевлян Механив был на месте.

Чем меньше времени оставалось до конца игры, тем большее давление происходило на ворота "Левого Берега". Впрочем, гости оборонялись очень дисциплинированно, поэтому каких-то супермоментов у их ворот не возникло.

Ничья не позволила "Полесью" догнать "Александрию": житомиряне с 21 очком остались на третьей строчке. "Левый Берег" имеет 8 пунктов и находится на 14 месте.