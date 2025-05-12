"Полісся" відправило у відставку Імада Ашура: хто його замінить

Житомирське "Полісся" припинило співпрацю з головним тренером Імадом Ашуром і вже веде перемовини з фахівцем, який зможе очолити клуб.

Хто може стати новим головним тренером "Полісся" - читайте на РБК-Україна .

Чому "Полісся" звільнило Ашура

У клубі повідомили, що "події, які відбулися сьогодні в клубі, стали предметом внутрішнього аналізу керівництва".

"За його результатами було прийнято рішення про завершення співпраці з усім тренерським штабом першої команди", - йдеться у заяві.

До завершення сезону виконуючим обов’язки головного тренера призначено Олександра Максимова, який раніше працював тренером юнацької команди U-19.

Результати команди з Ашуром

37-річний фахівець очолив житомирську команду у травні 2024 року. Під його керівництвом колектив провів 33 матчі, у яких здобув 13 перемог, 11 разів зіграв унічию та зазнала 9 поразок.

Після 28-ми турів поточного сезону УПЛ "Полісся" з 44-ма очками перебуває на п'ятій сходинці. Команда бореться за четвертий рядок, що дає право на вихід у єврокубки сезону-2025/26.

Також "Полісся" дійшло до півфіналу Кубка України, де в домашній зустрічі поступилось донецькому "Шахтарю" - 0:1 (у додатковий час).

Влітку минулого року житомирці під керівництвом Ашура дебютували в Лізі конференцій, де в другому кваліфікаційному раунді поступилось словенській "Олімпії" - 1:2 та 0:2. Фото: Імад Ашур (instagram.com/imadashur)

Хто може замінити Ашура в "Поліссі"

Один з кандидатів на заміну Ашуру - хорватський фахівець Ігор Йовічевіч. Тренер, який свого часу працював в Україні з "Карпатами", "Дніпром-1" та "Шахтарем", зараз очолює болгарський "Лудогорець".

Була інформація, що житомирський клуб вже контактував з хорватом. Втім, на шляху цього трансферу існує кілька перешкод - чинний контракт і висока ціна самого Йовічевіча.

До того ж хорват вкотре і дуже переконливо здобув титул у Болгарії та виступатиме з "Лудогорцем" в кваліфікації Ліги чемпіонів.