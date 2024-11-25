"Полісся" та "Зоря" нічиєю в матчі з вилученням завершили тур УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Полісся" – "Зоря" – 1:1

Голи: Сарапій, 83 – Будківський, 65

Вилучення: Вантух (З), 72

Господарі могли відкрити рахунок вже на 5-й хвилині. Але Гуцуляк після скидки Пайшао зльоту пробив над воротами. "Полісся" й надалі атакувало гостріше, хоча про тотальну перевагу підопічних Імада Ашура говорити не можна.

Тим не менш, непогані шанси в житомирців мали Сарапій, Пайшао, Назаренко і знову ж таки Гуцуляк. Чудово в цих моментах діяв воротар "Зорі" Сапутін.

Гості перший по-справжньому гострий момент створили вже під завісу тайму. З непоганою позиції вистрілив Яцик, проте у ворота не влучив.

Одразу по перерві перевага господарів стала більш відчутною. Але гостріші моменти вже створювала "Зоря". Спочатку Горбач після прострілу Яцика бив, здавалось, на вірного. Господарів врятував Волинець, якимось дивом, зреагувавши на удар.

А потім гості відкрили рахунок, скориставшись помилкою Макуани. Конголезець втратив м'яч біля власного штрафного. Жуніньйо швиденько відпасував на Слесаря, той покотив на Будківськго, а капітан луганців не пожалів свою колишню команду.

Після пропущеного голу тиск "Полісся" подвоївся. Але, хто знає, як би все завершилось, не підведи свою команду Вантух. Абсолютно не в критичній ситуації він заробив другу жовту картку, залишивши "Зорю" в меншості. Сталося це на 72-й хвилині, тобто в "Полісся" було приблизно 20 хвилин для того, щоб реалізувати більшість.

Вистачило 12-ти. Господарі розіграли кутовий, Мустафаєв подав на ближню стійку, Тейлор головою скинув на Сарапія, а той уже буквально заніс м'яч у ворота. "Полісся" пішло вперед, щоб вирвати перемогу. Проте гості вже фатальних помилок не робили. Результат – закономірна нічия.

Житомирський клуб, набравши 23 очки, повернув собі четверту сходинку в турнірній таблиці. "Зоря", маючи 16 пунктів, йде десятою.