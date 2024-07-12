ua en ru
Пт, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Полісся" продовжило "дерибан" іншого учасника єврокубків

Житомир, П'ятниця 12 липня 2024 13:19
UA EN RU
"Полісся" продовжило "дерибан" іншого учасника єврокубків Фото: Едуард Сарапій приміряв футболку "поліських вовків" (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Оборонець Едуард Сарапій змінив "Дніпро-1" на житомирське "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний центрбек поповнив лави "поліських вовків". Він увімкнувся в тренувальний процес під керівництвом нового керманича житомирян Імада Ашура.

Сарапій підписав із "Поліссям" контракт на 3 роки. "Дніпро-1" отримав за трансфер орієнтовно 800 тисяч євро. У новій команді оборонець виступатиме під 5-м номером.

Вихованець запорізького "Металурга" Сарапій провів у складі "спортклубівців" два сезони. У кампанії 2023/24 він зіграв 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

Важке літо "Дніпра-1"

Четверта команда Прем'єр-ліги в міжсезоння почала продавати лідерів через фінансові проблеми. Зокрема, Дніпро покинули хавбеки Піхальонок і Рубчинський (обидва – "Динамо").

"Дніпро-1" на цей час продав футболістів орієнтовно на 6,9 млн євро. Найбільше "спортклубівці" заробили на переїзді згаданого Піхальонка в Київ (2,5 млн). Утім, труднощі клубу досі не усунули. Найімовірніше, незабаром розформують жіночу та юнацьку команди.

"Дніпро-1" досі не розпочав підготовку до нового сезону. 25 липня "спортклубівці" повинні стартувати в кваліфікації Ліги конференцій проти угороської "Академії Пушкаша".

До слова, раніше пригадали топ-5 переїздів у "Динамо" футболістів із Донбасу на фоні трансферу Піхальонка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат України Дніпро-1 УПЛ
NEWS
Понад 1000 окупантів і 5 крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати загарбників
Понад 1000 окупантів і 5 крилатих ракет за добу: Генштаб оновив втрати загарбників
DAILY
Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться