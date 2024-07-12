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"Полесье" продолжило "дерибан" другого участника еврокубков

Житомир, Пятница 12 июля 2024 13:19
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"Полесье" продолжило "дерибан" другого участника еврокубков Фото: Эдуард Сарапий примерил футболку "полесских волков" (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Защитник Эдуард Сарапий сменил "Днепр-1" на житомирское "Полесье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний центрбек пополнил ряды "полесских волков". Он включился в тренировочный процесс под руководством нового кормчего житомирян Имада Ашура.

Сарапий подписал с "Полесьем" контракт на 3 года. "Днепр-1" получил за трансфер ориентировочно 800 тысяч евро. В новой команде защитник будет выступать под 5-м номером.

Воспитанник запорожского "Металлурга" Сарапий провел в составе "спортклубовцев" два сезона. В кампании 2023/24 он сыграл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

Тяжелое лето "Днепра-1"

Четвертая команда Премьер-лиги в межсезонье начала продавать лидеров из-за финансовых проблем. В частности, Днепр покинули хавбеки Пихаленок и Рубчинский (оба – "Динамо").

"Днепр-1" в настоящее время продал футболистов ориентировочно на 6,9 млн евро. Больше всего "спортклубовцы" заработали на переезде упомянутого Пихаленка в Киев (2,5 млн). Впрочем, трудности клуба до сих пор не устранили. Вероятнее всего, вскоре расформируют женскую и юношескую команды.

"Днепр-1" до сих пор не начал подготовку к новому сезону. 25 июля "спортклубовцы" должны стартовать в квалификации Лиги конференций против венгерской "Академии Пушкаша".

К слову, ранее вспомнили топ-5 переездов в "Динамо" футболистов из Донбасса на фоне трансфера Пихаленка.

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