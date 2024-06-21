"Полісся" підписала чемпіона світу перед стартом у єврокубках

25-річний українець підсилив "поліських вовків". Центрбек став третім літнім трансфером житомирян і виступатиме під 73-м номером.

Бескоровайний підписав із "Поліссям" контракт на 3 роки. "Кривбас" отримав за нього орієнтовно 600 тисяч євро. У січні торік криворіжці викупили контракт оборонця в словацької "Дунайскої Стреди" всього за 150 тисяч у євровалюті. У сезоні 2023/24 провів 24 матчі за "Кривбас" у всіх турнірах (3 м'ячі).

Уродженець Кривого Рога на дорослому рівні дебютував у складі луцької "Волині". Пізніше також захищав кольори "Атлантаса" з литовської Клайпеди, низки маловідомих словацьких колективів ("Славой", "Земплін", ШТК) і казахської "Астани". У складі збірної України U-20 став чемпіоном світу в 2019-му.

"Полісся" в міжсезоння-2024

Житомиряни завершили дебютний сезон у Прем'єр-лізі на 5-й сходинці. Влітку команда стартуватиме в кваліфікації Ліги конференцій. Перший суперник – "Олімпія" зі словенської Любляни.

Наприкінці травня новим головним тренером "Полісся" став Імад Ашур. Раніше в. о. спортивного директора клубу став Даріо Друді. Перед новим сезоном "поліські вовки" відмовилися від послуг воротарів Бойка та Поспєлова, оборонців Шабанова та Кравця.

16 червня "Полісся" вийшло з відпустки. Футболістам першої команди презентували нового керманича, а також роздали екіпірування з оновленою символікою "поліських вовків".