"Полесье" подписало чемпиона мира перед стартом в еврокубках

25-летний украинец усилил "полесских волков". Центрбек стал третьим летним трансфером житомирян и будет выступать под 73-м номером.

Бескоровайный подписал с "Полесьем" контракт на 3 года. "Кривбасс" получил за него ориентировочно 600 тысяч евро. В январе прошлого года криворожцы выкупили контракт защитника у словацкой "Дунайской Стреды" всего за 150 тысяч в евровалюте. В сезоне 2023/24 провел 24 матча за "Кривбасс" во всех турнирах (3 мяча).

Уроженец Кривого Рога на взрослом уровне дебютировал в составе луцкой "Волыни". Позже также защищал цвета "Атлантаса" из литовской Клайпеды, ряда малоизвестных словацких коллективов ("Славой", "Земплин", ШТК) и казахской "Астаны". В составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира в 2019 году.

"Полесье" в межсезонье-2024

Житомиряне завершили дебютный сезон в Премьер-лиге на 5-й строчке. Летом команда стартует в квалификации Лиги конференций. Первый соперник – "Олимпия" из словенской Любляны.

В конце мая новым главным тренером "Полесья" стал Имад Ашур. Ранее и. о. спортивного директора клуба стал Дарио Друди. Перед новым сезоном "полесские волки" отказались от услуг вратарей Бойко и Поспелова, защитников Шабанова и Кравца.

16 июня "Полесье" вышло из отпуска. Футболистам первой команды презентовали нового вождя, а также раздали экипировку с обновленной символикой "полесских волков".