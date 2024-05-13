"Полісся" несподівано переграло "Кривбас": матч УПЛ розтягнувся на два дні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 28-й тур

"Кривбас" – "Полісся" – 0:1

Гол: Танковський, 25

Матч став проблемним ще до стартового свистка. Ракетна небезпека над Дніпропетровщиною зсунула початок зустрічі на годину з лишком. Утім, у неділю на полі команди провели всього 37 хвилин.

Підопічні Юрія Вернидуба володіли ініціативою, але створити справді реальний момент забити за цей час не встигли. Натомість житомиряни реалізували фактично першу нагоду біля воріт криворіжців. На 25-й хвилині Танковський зреагував на відскок після удару Фортюне та здалеку поклав під ліву стійку.

Після оголошення повітряної тривоги "Кривбас" і "Полісся" евакуювалися в укриття. Оскільки небезпека не минула і через годину, команди та офіційні особи домовилися продовжити в понеділок. Але зліт МіГа відклав продовження поєдинку й наступного дня.

Зрештою, матч продовжився о 14:00 замість запланованої раніше 13-ї години. Криворіжці взялися атакувати з відновленням поєдинку, але й "поліські вовки" не відсиджувалися в обороні. На старті другого тайму суперники обмінялися моментами – Фортюне не зміг переграти Маханькова після передачі Назаренка, а Кузик із льоту пробив повз ворота.

Згодом Назаренко перевірив пильність голкіпера пострілом після вривання в штрафний майданчик. Натомість Кузик наважився на удар із дистанції – вище воріт. А потім у перебіг подій вкотра втрутилася повітряна тривога. Вимушена пауза зіграла злий жарт із "Кривбасом". Зате "Полісся" у фінальні хвилини ледь не подвоїло перевагу зусиллями Луїфера, який спершу пробив у кіпера, а потім поцілив у стійку головою.

Перемога повернула житомирян у боротьбу за топ-4. "Полісся" набрало 46 пунктів і ділить п'яте-шосте місця з львівським "Рухом". Натомість "Дніпро-1" має в активі 48 очок. Тим часом "Кривбас" залишився третім (54 бали).