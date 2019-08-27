На полигоне в РФ мог взорваться ядерный реактор, - эксперт

Норвежский эксперт по ядерной безопасности Нильс Бемер заявил, что на полигоне под Северодвинском произошел взрыв ядерного реактора, а не ракеты. Об этом сообщает The Barents Observer.

Согласно исследованиям Росгидромет, в результате взрыва произошел выброс изотопов бария, стронция, лантана и дочерних нуклидов. По мнению Бемера, эта информация подтверждает факт того, что произошел именно взрыв ядерного реактора.

«Присутствие продуктов распада, таких как барий и стронций, происходит из-за ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор. Если бы это был радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ), ни один из этих изотопов не был бы обнаружен», - говорит Бемер.

Ранее сообщалось, что в России подтвердили, что после взрыва вблизи Северодвинска ненадолго повышался радиоактивный фон. Причиной этого называлось прохождения облака радиоактивных инертных газов.

Также РБК-Украина сообщало, что 8 августа под Северодвинском произошло два взрыва. Второй взрыв мог произойти спустя два часа после первого, и является вероятным источником всплеска радиации.