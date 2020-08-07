За полгода полиция открыла около 900 дел по факту домашнего насилия

Национальная полиция за полгода открыла около 900 дел по факту домашнего насилия. По словам замглавы Нацполиции Александра Фацевича, граждане стали меньше скрывать такие факты и чаще обращаться за помощью к правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Указано, что в Нацполиции были созданы и уже активно работают 45 мобильных групп по противодействию домашнему насилию. В то же время запланирован запуск еще 50 таких групп.

"Сейчас они работают в каждом крупном городе, и мы планируем запустить такие группы в сельской местности. Полицейские в составе таких групп занимаются не только реагированием. Их задача также - профессиональная консультация пострадавшим от домашнего насилия и профилактика с обидчиком", - отметил он.

Фацевич подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом прослеживается системное рост сообщений о фактах домашнего насилия.

"В этом году полицейские открыли уже около 900 уголовных производств за совершение домашнего насилия и составили более 64 000 административных протоколов", - сказал заместитель главы НПУ.

Напомним, замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко заявила, что в Украине за первые полгода количество сообщений о домашнем насилии увеличилась на 40%; однако в период карантина в полиции не фиксировали значительного увеличения сообщений о домашнем насилии.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут ужесточить ответственность за домашнее насилие.