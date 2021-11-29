Полезные стратегии для начинающего трейдера. Подборка

Начинающим трейдерам на рынке сложно — в чатах море незнакомых терминов, опытные троллят вместо того, чтобы давать дельные советы, да еще и на каждом углу поджидают инфоцыгане с бессмысленными курсами за огромные деньги. Допустим, первый шаг в трейдинге вы уже сделали: поняли, чем отличается трейдер от инвестора, выбрали интересные вам активы и временной интервал торговли (краткосрочный или долгосрочный). Сегодня эксперты криптобиржи Currency.com расскажут, какие торговые стратегии могут подойти для ваших целей.
Следовать тренду — оправданная стратегия для среднесрочного и долгосрочного трейдинга. От вас требуется:
Общее правило для этой стратегии звучит максимально просто: если рынок растет — покупаем, если он падает — продаем.
Главный минус этой стратегии — в том, что она не работает в случае с сильной волатильностью рынка. Например, с криптовалютами — биткоин за день может скорректироваться на несколько тысяч долларов. Чем сильнее волатильность, тем больше минус на вашем счету — это стоит учитывать.
Разобраться в трендовой торговле и научиться определять линии тренда вам поможет обучающее видео на YouTube-канале криптобиржи Currency.com.
Торговлю на новостях можно скорее отнести к краткосрочной или среднесрочной стратегии. Трейдеру, который придерживается этой тактики, нужно отслеживать ключевые для своих активов события рынка: финансовые отчеты компаний, экономические данные, заявления США или Китая про криптовалюты и тому подобное.
Своевременно замечать новости вам помогут:
Скальпинг — это серьезная и высокорисковая стратегия для краткосрочных трейдеров. Мы обязаны ее упомянуть, потому что так торгуют миллионы трейдеров по всему миру, но советуем набить руку перед тем, как переходить к торговле на коротких временных промежутках.
Те, кто выбрал скальпинг, осуществляют множество сделок в течение дня и могут получить с них прибыль всего в несколько процентов. Однако рост волатильных рынков — например, криптовалют — в день может составлять до 40-50%, а значит, и прибыль будет увеличиваться.
В чем минус этой стратегии, вы уже наверняка догадались:
Посмотрите это обучающее видео на сайте Currency.com, чтобы понять скальпинг на реальных торговых примерах:
Если все, что вы прочли выше, для вас пока еще китайская грамота, советуем почитать обучающие материалы на сайте Currency.com:
У каждого опытного трейдера — свой почерк. И лучше к нему прийти, научившись на своих ошибках. Но если вам важно узнать про best practices в трейдинге, советуем начать с этих книг:
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