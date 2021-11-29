Полезные стратегии для начинающего трейдера. Подборка

Начинающим трейдерам на рынке сложно — в чатах море незнакомых терминов, опытные троллят вместо того, чтобы давать дельные советы, да еще и на каждом углу поджидают инфоцыгане с бессмысленными курсами за огромные деньги. Допустим, первый шаг в трейдинге вы уже сделали: поняли, чем отличается трейдер от инвестора, выбрали интересные вам активы и временной интервал торговли (краткосрочный или долгосрочный). Сегодня эксперты криптобиржи Currency.com расскажут, какие торговые стратегии могут подойти для ваших целей.

Трендовая торговля

Следовать тренду — оправданная стратегия для среднесрочного и долгосрочного трейдинга. От вас требуется:

выбрать индикатор: выход за прошлый максимум или минимум / скользящие средние / фигура “голова-плечи”);

определить линию тренда;

ждать сигнала индикатора для вхождения в рынок.

Общее правило для этой стратегии звучит максимально просто: если рынок растет — покупаем, если он падает — продаем.

Главный минус этой стратегии — в том, что она не работает в случае с сильной волатильностью рынка. Например, с криптовалютами — биткоин за день может скорректироваться на несколько тысяч долларов. Чем сильнее волатильность, тем больше минус на вашем счету — это стоит учитывать.

Разобраться в трендовой торговле и научиться определять линии тренда вам поможет обучающее видео на YouTube-канале криптобиржи Currency.com.

Торговля на новостях

Торговлю на новостях можно скорее отнести к краткосрочной или среднесрочной стратегии. Трейдеру, который придерживается этой тактики, нужно отслеживать ключевые для своих активов события рынка: финансовые отчеты компаний, экономические данные, заявления США или Китая про криптовалюты и тому подобное.

Своевременно замечать новости вам помогут:

Экономические календари — они есть на Investing.com и других крупных финансовых сайтах. По календарю можно отслеживать такие события, как публикация данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) или индексу потребительских цен (ИПЦ) в разных странах. Там же публикуют расписание заседаний финансовых регуляторов — например, вам полезно будет знать о заседаниях ФРС США, если вы торгуете валютными парами с долларом.

Календари квартальных отчетов — например, Earnings Calendar на Business Insider или любом другом удобном вам сайте. Хороший отчет часто способствует росту акций компании. Примерно за неделю до отчета аналитики дают трейдерам сигнал о том, чего ждать, и рекомендации о покупке или продаже актива.

Календари предстоящих IPO — есть на MarketWatch и еще много где. Ожидаемые листинги, вроде недавнего выхода на биржу Rivian, бывают очень хайповыми: не стоит упускать такую возможность купить акции на старте и потом продать их дороже.

Календари дивидендов понадобятся, если вы хотите получить дивиденды от так называемых «дивидендных аристократов», которые пускают значительную часть прибыли на выплаты акционерам. Внимательно следите за датой дивидендной отсечки — в нее компания закрывает реестр акционеров, нужно успеть купить бумаги заранее.

Скальпинг

Скальпинг — это серьезная и высокорисковая стратегия для краткосрочных трейдеров. Мы обязаны ее упомянуть, потому что так торгуют миллионы трейдеров по всему миру, но советуем набить руку перед тем, как переходить к торговле на коротких временных промежутках.

Те, кто выбрал скальпинг, осуществляют множество сделок в течение дня и могут получить с них прибыль всего в несколько процентов. Однако рост волатильных рынков — например, криптовалют — в день может составлять до 40-50%, а значит, и прибыль будет увеличиваться.

В чем минус этой стратегии, вы уже наверняка догадались:

Скальпингу нужно уделять очень много времени. Фактически в этом случае трейдинг становится вашей работой.

Где рост, там и падение. Тот же биткоин за день может обвалиться на 10% — а значит, вы потеряете за день большие деньги.

Посмотрите это обучающее видео на сайте Currency.com, чтобы понять скальпинг на реальных торговых примерах:

Как научиться работать с индикаторами

Если все, что вы прочли выше, для вас пока еще китайская грамота, советуем почитать обучающие материалы на сайте Currency.com:

Что почитать о торговых стратегиях

У каждого опытного трейдера — свой почерк. И лучше к нему прийти, научившись на своих ошибках. Но если вам важно узнать про best practices в трейдинге, советуем начать с этих книг:

Джек Швагер «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки»

Кетти Лин и Борис Шлоссберг «Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле»

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