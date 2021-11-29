Корисні стратегії для трейдера-початківця. Добірка

Початківцям трейдерам на ринку складно — у чатах море незнайомих термінів, досвідчені тролят замість того, щоб давати слушні поради, та ще й на кожному розі чекають інфоцигани з безглуздими курсами за величезні гроші. Припустимо, перший крок у трейдингу ви вже зробили: зрозуміли, чим відрізняється трейдер від інвестора, вибрали цікаві вам активи та часовий інтервал торгівлі (короткостроковий чи довгостроковий). Сьогодні експерти криптобіржі Currency.com розкажуть, які стратегії торгівлі можуть підійти для ваших цілей.
Слідувати тренду - виправдана стратегія для середньострокового та довгострокового трейдингу. Від вас вимагається:
Загальне правило для цієї стратегії звучить максимально просто: якщо ринок росте – купуємо, якщо він падає – продаємо.
Головний мінус цієї стратегії — у тому, що вона не працює у разі сильної волатильності ринку. Наприклад, із криптовалютами — біткоїн за день може скоригуватися на кілька тисяч доларів. Чим сильніша волатильність, тим більше мінус на вашому рахунку - це варто враховувати.
Розібратися в трендовій торгівлі та навчитися визначати лінії тренду вам допоможе навчальне відео на YouTube-каналі криптобіржі Currency.com.
Торгівлю на новинах можна швидше зарахувати до короткострокової чи середньострокової стратегії. Трейдеру, який дотримується цієї тактики, слід відслідковувати ключові для своїх активів події ринку: фінансові звіти компаній, економічні дані, заяви США чи Китаю про криптовалюти тощо.
Вчасно помічати новини вам допоможуть:
Скальпінг – це серйозна та високоризикова стратегія для короткострокових трейдерів. Ми зобов'язані її згадати, тому що так торгують мільйони трейдерів у всьому світі, але радимо набити руку перед тим, як переходити до торгівлі на коротких проміжках часу.
Ті, хто вибрав скальпінг, здійснюють безліч угод протягом дня і можуть отримати з них прибуток лише в кілька відсотків. Однак зростання волатильних ринків — наприклад, криптовалют — на день може становити до 40-50%, а отже, і прибуток зростатиме.
У чому мінус цієї стратегії ви вже напевно здогадалися:
Перегляньте це навчальне відео на сайті Currency.com, щоб зрозуміти скальпінг на реальних торгових прикладах:
Якщо все, що ви прочитали вище, вам поки що китайська грамота, радимо почитати навчальні матеріали на сайті Currency.com:
Кожен досвідчений трейдер має свій почерк. І краще прийти до нього, навчившись на своїх помилках. Але якщо вам важливо дізнатися про best practices у трейдингу, радимо почати з цих книг:
Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинно розглядатися як інвестиційна рада та є суб'єктивною точкою зору на об'єкт повідомлення автора матеріалу.