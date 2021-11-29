Корисні стратегії для трейдера-початківця. Добірка

Початківцям трейдерам на ринку складно — у чатах море незнайомих термінів, досвідчені тролят замість того, щоб давати слушні поради, та ще й на кожному розі чекають інфоцигани з безглуздими курсами за величезні гроші. Припустимо, перший крок у трейдингу ви вже зробили: зрозуміли, чим відрізняється трейдер від інвестора, вибрали цікаві вам активи та часовий інтервал торгівлі (короткостроковий чи довгостроковий). Сьогодні експерти криптобіржі Currency.com розкажуть, які стратегії торгівлі можуть підійти для ваших цілей.

Трендова торгівля



Слідувати тренду - виправдана стратегія для середньострокового та довгострокового трейдингу. Від вас вимагається:

вибрати індикатор: вихід за минулий максимум або мінімум / ковзні

середні / фігура "голова-плечі");

визначити лінію тренду;

чекати сигналу індикатора для входження на ринок.

Загальне правило для цієї стратегії звучить максимально просто: якщо ринок росте – купуємо, якщо він падає – продаємо.

Головний мінус цієї стратегії — у тому, що вона не працює у разі сильної волатильності ринку. Наприклад, із криптовалютами — біткоїн за день може скоригуватися на кілька тисяч доларів. Чим сильніша волатильність, тим більше мінус на вашому рахунку - це варто враховувати.

Розібратися в трендовій торгівлі та навчитися визначати лінії тренду вам допоможе навчальне відео на YouTube-каналі криптобіржі Currency.com.

Торгівля на новинах

Торгівлю на новинах можна швидше зарахувати до короткострокової чи середньострокової стратегії. Трейдеру, який дотримується цієї тактики, слід відслідковувати ключові для своїх активів події ринку: фінансові звіти компаній, економічні дані, заяви США чи Китаю про криптовалюти тощо.

Вчасно помічати новини вам допоможуть:

Економічні календарі є на Investing.com та інших великих фінансових сайтах. За календарем можна відстежувати такі події, як публікація даних з валового внутрішнього продукту (ВВП) або індексу споживчих цін (ІСЦ) у різних країнах. Там же публікують розклад засідань фінансових регуляторів — наприклад, вам буде корисно знати про засідання ФРС США, якщо ви торгуєте валютними парами з доларом.

Календарі квартальних звітів - наприклад, Earnings Calendar на Business Insider або будь-якому іншому зручному для вас сайті. Хороший звіт часто сприяє зростанню акцій компанії. Приблизно за тиждень до звіту аналітики дають трейдерам сигнал про те, на що чекати, і рекомендації про купівлю або продаж активу.

Календарі майбутніх IPO є на MarketWatch і ще багато де. Очікувані лістинги, подібні до недавнього виходу на біржу Rivian, бувають дуже хайповими: не варто упускати таку можливість купити акції на старті і потім продати їх дорожче.

Календарі дивідендів знадобляться, якщо ви хочете отримати дивіденди від так званих дивідендних аристократів, які пускають значну частину прибутку на виплати акціонерам. Уважно стежте за датою дивідендного відсікання — до неї компанія закриває реєстр акціонерів, потрібно встигнути купити папери заздалегідь.

Скальпінг

Скальпінг – це серйозна та високоризикова стратегія для короткострокових трейдерів. Ми зобов'язані її згадати, тому що так торгують мільйони трейдерів у всьому світі, але радимо набити руку перед тим, як переходити до торгівлі на коротких проміжках часу.

Ті, хто вибрав скальпінг, здійснюють безліч угод протягом дня і можуть отримати з них прибуток лише в кілька відсотків. Однак зростання волатильних ринків — наприклад, криптовалют — на день може становити до 40-50%, а отже, і прибуток зростатиме.

У чому мінус цієї стратегії ви вже напевно здогадалися:

Скальпінгу потрібно приділяти багато часу. Фактично у цьому випадку трейдинг стає вашою роботою.

Де зростання, там і падіння. Той самий біткоїн за день може обвалитися на 10% — отже, ви втратите за день великі гроші.

Перегляньте це навчальне відео на сайті Currency.com, щоб зрозуміти скальпінг на реальних торгових прикладах:

Як навчитися працювати з індикаторами



Якщо все, що ви прочитали вище, вам поки що китайська грамота, радимо почитати навчальні матеріали на сайті Currency.com:

Що почитати про торгові стратегії

Кожен досвідчений трейдер має свій почерк. І краще прийти до нього, навчившись на своїх помилках. Але якщо вам важливо дізнатися про best practices у трейдингу, радимо почати з цих книг:

Джек Швагер «Нові маги ринку: бесіди з найкращими трейдерами Америки»

Кетті Лін та Борис Шлоссберг «Як переграти професіоналів Уолл-стріт на їхньому власному полі»

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