Полезные стратегии для начинающего трейдера. Подборка
Начинающим трейдерам на рынке сложно — в чатах море незнакомых терминов, опытные троллят вместо того, чтобы давать дельные советы, да еще и на каждом углу поджидают инфоцыгане с бессмысленными курсами за огромные деньги. Допустим, первый шаг в трейдинге вы уже сделали: поняли, чем отличается трейдер от инвестора, выбрали интересные вам активы и временной интервал торговли (краткосрочный или долгосрочный). Сегодня эксперты криптобиржи Currency.com расскажут, какие торговые стратегии могут подойти для ваших целей.
Трендовая торговля
Следовать тренду — оправданная стратегия для среднесрочного и долгосрочного трейдинга. От вас требуется:
- выбрать индикатор: выход за прошлый максимум или минимум / скользящие средние / фигура “голова-плечи”);
- определить линию тренда;
- ждать сигнала индикатора для вхождения в рынок.
Общее правило для этой стратегии звучит максимально просто: если рынок растет — покупаем, если он падает — продаем.
Главный минус этой стратегии — в том, что она не работает в случае с сильной волатильностью рынка. Например, с криптовалютами — биткоин за день может скорректироваться на несколько тысяч долларов. Чем сильнее волатильность, тем больше минус на вашем счету — это стоит учитывать.
Разобраться в трендовой торговле и научиться определять линии тренда вам поможет обучающее видео на YouTube-канале криптобиржи Currency.com.
Торговля на новостях
Торговлю на новостях можно скорее отнести к краткосрочной или среднесрочной стратегии. Трейдеру, который придерживается этой тактики, нужно отслеживать ключевые для своих активов события рынка: финансовые отчеты компаний, экономические данные, заявления США или Китая про криптовалюты и тому подобное.
Своевременно замечать новости вам помогут:
- Экономические календари — они есть на Investing.com и других крупных финансовых сайтах. По календарю можно отслеживать такие события, как публикация данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) или индексу потребительских цен (ИПЦ) в разных странах. Там же публикуют расписание заседаний финансовых регуляторов — например, вам полезно будет знать о заседаниях ФРС США, если вы торгуете валютными парами с долларом.
- Календари квартальных отчетов — например, Earnings Calendar на Business Insider или любом другом удобном вам сайте. Хороший отчет часто способствует росту акций компании. Примерно за неделю до отчета аналитики дают трейдерам сигнал о том, чего ждать, и рекомендации о покупке или продаже актива.
- Календари предстоящих IPO — есть на MarketWatch и еще много где. Ожидаемые листинги, вроде недавнего выхода на биржу Rivian, бывают очень хайповыми: не стоит упускать такую возможность купить акции на старте и потом продать их дороже.
- Календари дивидендов понадобятся, если вы хотите получить дивиденды от так называемых «дивидендных аристократов», которые пускают значительную часть прибыли на выплаты акционерам. Внимательно следите за датой дивидендной отсечки — в нее компания закрывает реестр акционеров, нужно успеть купить бумаги заранее.
Скальпинг
Скальпинг — это серьезная и высокорисковая стратегия для краткосрочных трейдеров. Мы обязаны ее упомянуть, потому что так торгуют миллионы трейдеров по всему миру, но советуем набить руку перед тем, как переходить к торговле на коротких временных промежутках.
Те, кто выбрал скальпинг, осуществляют множество сделок в течение дня и могут получить с них прибыль всего в несколько процентов. Однако рост волатильных рынков — например, криптовалют — в день может составлять до 40-50%, а значит, и прибыль будет увеличиваться.
В чем минус этой стратегии, вы уже наверняка догадались:
- Скальпингу нужно уделять очень много времени. Фактически в этом случае трейдинг становится вашей работой.
- Где рост, там и падение. Тот же биткоин за день может обвалиться на 10% — а значит, вы потеряете за день большие деньги.
Посмотрите это обучающее видео на сайте Currency.com, чтобы понять скальпинг на реальных торговых примерах:
Как научиться работать с индикаторами
Если все, что вы прочли выше, для вас пока еще китайская грамота, советуем почитать обучающие материалы на сайте Currency.com:
- Технический анализ: что это и как его применять
- Осцилляторы: учимся работать с основными инструментами теханализа
- Среднесрок или долгосрок: что выбрать
Что почитать о торговых стратегиях
У каждого опытного трейдера — свой почерк. И лучше к нему прийти, научившись на своих ошибках. Но если вам важно узнать про best practices в трейдинге, советуем начать с этих книг:
- Джек Швагер «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки»
- Кетти Лин и Борис Шлоссберг «Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле»
Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала.