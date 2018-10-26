Було б корисно, якби РФ пішла з Криму і Донбасу, - Болтон

Фото: Джон Болтон (flickr.com gageskidmore)

Джон Болтон порадив Росії також не втручатися у вибори США

Радник президента Сполучених Шатов Дональда Трампа з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що було б корисно, якби Росія пішла з Криму і сходу України. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У п'ятницю, 26 жовтня, під час візиту в Тбілісі (Грузія), Болтон також сказав, що було б непогано, якби Росія також перестала втручатися у вибори в США.

"Буде корисно, якщо вони (росіяни - ред.) перестануть втручатися в наші вибори... Якщо вийдуть з Криму і Донбасу в Україні, припинять використовувати незаконне хімічна зброя для замаху на російських емігрантів на Заході, і якщо вони будуть менш нав'язливими на Близькому Сході", - сказав Болтон.

Нагадаємо, раніше Болтон повідомив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запросив президента Росії Володимира Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року. Болтон передав запрошення під час зустрічі з Путіним у Москві раніше на цьому тижні.