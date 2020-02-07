Полезная книга для фотографа - "Успех в Диалоге" English for Photographers

Владимир Иваш - международный свадебный фотограф, достигший значительных успехов, победитель различных международных конкурсов и получивший признание своих коллег не только в Украине, но и за рубежом. По рейтингу mywed.com он входит в 10тку лучших свадебных фотографов мира, а также на протяжении последних 5-ти лет занимает первую позицию в Украине. Свою первую авторскую книгу “Успех в Диалоге” Владимир выпустил на двух языках - украинском и русском.

В этой книге собрано около 500 самых распространенных слов и фраз, которые используются в общении с клиентами, – от процесса продажи своих услуг до момента завершения съемки.

Слова и фразы, а главное – их перевод с русского на английский, поможет вам выучить тот деловой английский, который так необходим фотографам, желающим работать на заграничных свадьбах.

Помимо фраз и слов на английском, автор делится своим опытом: как грамотно наладить беседу с клиентом; как понять его потребности и сделать так, чтобы он хотел заказать ваши услуги.

Также здесь вы найдете рекомендации по позированию и работе с парой. Получите чек-листы, как сделать вашу свадебную съемку наполненной и интересной.

⠀

Звезды мировой величины и известные лица доверяют ему съемку главного события своей жизни.

Также, если вам интересно, автор ведет свой обучающий канал из реальных свадеб на YouTube, который называется IVASH Photography.

⠀

Приобрести книгу можно на сайте ivashinfo.com

⠀

С помощью книги вы:

- поймете, как я вышел на ЗАГРАНИЧНЫЙ РЫНОК, и увидите перспективы данного направления;

- узнаете, как сделать так, чтобы быть максимально подготовленным к свадьбе и выглядеть профессионалом в глазах клиента;

- получите наиважнейшие шаблоны и ЧЕК-ЛИСТЫ обязательных кадров на свадьбе, для каждого этапа свадебного дня;

- сможете грамотно ответить заказчику на первый его вопрос;

- НАУЧИТЕСЬ правильно вести переговоры с клиентом (от психологических аспектов до стандартных фраз на английском);

- преодолеете страх и НЕУВЕРЕННОСТЬ;

- подтянете ваш ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ на лучший уровень;

- получите дозу мотивации и желание двигаться вперед.

Об авторе

Владимир Иваш - международный свадебный фотограф, достигший значительных успехов и получивший признание своих коллег не только в Украине, но и за рубежом. В течение десятилетней карьеры посетил более 30 стран, снял более 600 свадеб разных национальностей и культур. Звезды мировой величины и известные лица доверяют ему съемку главного события своей жизни.

Победитель многих конкурсов, спикер на конференциях и основатель высшей школы свадебной фотографии в Киеве. Ведет свой учебный канал из реальных свадеб на YouTube.

В этой книге Владимир делится собственным опытом и знаниями о том, как повысить профессионализм свадебного фотографа, как выйти фотографу на зарубежный рынок, а также другими тонкостями свадебной фотографии.