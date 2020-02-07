Полезная книга для фотографа - "Успех в Диалоге" English for Photographers

Владимир Иваш - международный свадебный фотограф, достигший значительных успехов, победитель различных международных конкурсов и получивший признание своих коллег не только в Украине, но и за рубежом. По рейтингу mywed.com он входит в 10тку лучших свадебных фотографов мира, а также на протяжении последних 5-ти лет занимает первую позицию в Украине. Свою первую авторскую книгу “Успех в Диалоге” Владимир выпустил на двух языках - украинском и русском.
В этой книге собрано около 500 самых распространенных слов и фраз, которые используются в общении с клиентами, – от процесса продажи своих услуг до момента завершения съемки.
Слова и фразы, а главное – их перевод с русского на английский, поможет вам выучить тот деловой английский, который так необходим фотографам, желающим работать на заграничных свадьбах.
Помимо фраз и слов на английском, автор делится своим опытом: как грамотно наладить беседу с клиентом; как понять его потребности и сделать так, чтобы он хотел заказать ваши услуги.
Также здесь вы найдете рекомендации по позированию и работе с парой. Получите чек-листы, как сделать вашу свадебную съемку наполненной и интересной.
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Звезды мировой величины и известные лица доверяют ему съемку главного события своей жизни.
Также, если вам интересно, автор ведет свой обучающий канал из реальных свадеб на YouTube, который называется IVASH Photography.
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Приобрести книгу можно на сайте ivashinfo.com
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С помощью книги вы:
- поймете, как я вышел на ЗАГРАНИЧНЫЙ РЫНОК, и увидите перспективы данного направления;
- узнаете, как сделать так, чтобы быть максимально подготовленным к свадьбе и выглядеть профессионалом в глазах клиента;
- получите наиважнейшие шаблоны и ЧЕК-ЛИСТЫ обязательных кадров на свадьбе, для каждого этапа свадебного дня;
- сможете грамотно ответить заказчику на первый его вопрос;
- НАУЧИТЕСЬ правильно вести переговоры с клиентом (от психологических аспектов до стандартных фраз на английском);
- преодолеете страх и НЕУВЕРЕННОСТЬ;
- подтянете ваш ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ на лучший уровень;
- получите дозу мотивации и желание двигаться вперед.
Об авторе
Владимир Иваш - международный свадебный фотограф, достигший значительных успехов и получивший признание своих коллег не только в Украине, но и за рубежом. В течение десятилетней карьеры посетил более 30 стран, снял более 600 свадеб разных национальностей и культур. Звезды мировой величины и известные лица доверяют ему съемку главного события своей жизни.
Победитель многих конкурсов, спикер на конференциях и основатель высшей школы свадебной фотографии в Киеве. Ведет свой учебный канал из реальных свадеб на YouTube.
В этой книге Владимир делится собственным опытом и знаниями о том, как повысить профессионализм свадебного фотографа, как выйти фотографу на зарубежный рынок, а также другими тонкостями свадебной фотографии.