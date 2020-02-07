Корисна книга для фотографа - "Успіх у Діалозі" English for Photographers

Володимир Іваш - міжнародний весільний фотограф, який досяг значних успіхів, переможець різних міжнародних конкурсів, що отримав визнання своїх колег не тільки в Україні, а й за кордоном. За рейтингом mywed.com він входить в 10тку кращих весільних фотографів світу, а також протягом останніх 5-ти років займає першу позицію в Україні. Свою першу авторську книгу "Успіх у Діалозі" Володимир випустив двома мовами - українською та російською.
У цій книзі зібрано близько 500 найпоширеніших слів і фраз, які використовуються в спілкуванні з клієнтами, - від процесу продажу своїх послуг до моменту завершення зйомки.
Слова і фрази, а головне - їх переклад з російської на англійську, допоможе вам вивчити ту ділову англійську, яка так необхідна фотографам, що бажають працювати на закордонних весіллях.
Крім фраз і слів англійською, автор ділиться своїм досвідом: як грамотно налагодити бесіду з клієнтом; як зрозуміти його потреби і зробити так, щоб він хотів замовити ваші послуги.
Також тут ви знайдете рекомендації щодо позування і роботі з парою. Отримайте чек-листи, як зробити вашу весільну зйомку наповненою і цікавою.
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Зірки світової величини і відомі особи довіряють йому зйомку головної події свого життя.
Також, якщо вам цікаво, автор веде свій навчальний канал з реальних весіль на YouTube, який називається IVASH Photography.
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Придбати книгу можна на сайті ivashinfo.com
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За допомогою книги ви:
- зрозумієте, як я вийшов на ЗАКОРДОННИЙ РИНОК, і побачите перспективи даного напрямку;
- дізнаєтеся, як зробити так, щоб бути максимально підготовленим до
весілля і виглядати професіоналом в очах клієнта;
- отримаєте найважливіші шаблони і ЧЕК-ЛИСТИ обов'язкових кадрів
на весіллі, для кожного етапу весільного дня;
- зможете грамотно відповісти замовнику на перші його питання;
- НАВЧИТЕСЯ правильно вести переговори з клієнтом (від психологічних аспектів до стандартних фраз англійською);
- подолаєте страх і НЕВПЕВНЕНІСТЬ;
- підтягнете вашу ДІЛОВУ АНГЛІЙСЬКУ на кращий рівень;
- отримаєте дозу мотивації і бажання рухатися вперед.
Про автора
Володимир Іваш - міжнародний весільний фотограф, який досяг значних успіхів і отримав визнання своїх колег не тільки в Україні, а й за кордоном. Протягом десятирічної кар'єри відвідав понад 30 країн, зняв більше 600 весіль різних національностей і культур. Зірки світової величини і відомі особи довіряють йому зйомку головної події свого життя.
Переможець багатьох конкурсів, спікер на конференціях і засновник вищої школи весільної фотографії в Києві. Веде свій навчальний канал з реальних весіль на YouTube.
У цій книзі Володимир ділиться власним досвідом і знаннями про те, як підвищити професіоналізм весільного фотографа, як вийти фотографу на зарубіжний ринок, а також іншими тонкощами весільної фотографії.