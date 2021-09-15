Полетять вище МКС. SpaceX вночі запустить першу цивільну місію: де дивитися
Компанія SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маску, готується до старту місії Inspiration4. Це перший політ у космос, участь у якому братимуть цивільні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію місії.
Зазначається, що місія розпочнеться о 03:02 годині за київським часом.
Членами екіпажу виступають:
- Джаред Айзекман - командир місії;
- Ніас Проктор - пілот;
- Хейлі Арсенокс - бортовий лікар;
- Крістофер Семброскі - бортовий інженер.
SpaceX completed a full rehearsal of launch day activities with the @Inspiration4x crew pic.twitter.com/ZxvKCNbMA0— SpaceX (@SpaceX) September 13, 2021
Що відомо про Inspiration4:
- це буде перша космічна місія участь у якій візьме лише цивільний екіпаж;
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Falcon 9 Block 5 виступатиме у ролі ракети-носія;
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компанія обрала 16 вересня через п'ятигодинне вікно, однак погодні умови та технічні проблеми можуть змусити SpaceX перенести запуск ракети;
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запуск ракети відбудеться з космодрому в Космічному центрі Кеннеді;
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ідея польоту цивільного екіпажу належить командиру місії - Айзекману. Таким чином бізнесмен планує привернути увагу людей до благодійності.
Falcon 9 and Dragon on pad 39A in Florida. Five-hour launch window for @inspiration4x opens at 8:02 p.m. EDT on September 15 https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/e7WTsNPavA— SpaceX (@SpaceX) September 15, 2021
Варто додати, що космічний корабель повинен буде піднятися вище орбіти Міжнародної космічної станції та телескопу Hubble.
Фото: план польоту космічного корабля в рамках місії Inspiration4 (spacex.com)