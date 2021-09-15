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Полетять вище МКС. SpaceX вночі запустить першу цивільну місію: де дивитися

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Київ, Середа 15 вересня 2021 17:19
Полетять вище МКС. SpaceX вночі запустить першу цивільну місію: де дивитися Фото: SpaceX запустить першу цивільну місію 16 вересня (twitter.com/spacex)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маску, готується до старту місії Inspiration4. Це перший політ у космос, участь у якому братимуть цивільні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію місії.

Зазначається, що місія розпочнеться о 03:02 годині за київським часом.

Членами екіпажу виступають:

  • Джаред Айзекман - командир місії;
  • Ніас Проктор - пілот;
  • Хейлі Арсенокс - бортовий лікар;
  • Крістофер Семброскі - бортовий інженер.

Що відомо про Inspiration4:

  • це буде перша космічна місія участь у якій візьме лише цивільний екіпаж;

  • Falcon 9 Block 5 виступатиме у ролі ракети-носія;

  • компанія обрала 16 вересня через п'ятигодинне вікно, однак погодні умови та технічні проблеми можуть змусити SpaceX перенести запуск ракети;

  • запуск ракети відбудеться з космодрому в Космічному центрі Кеннеді;

  • ідея польоту цивільного екіпажу належить командиру місії - Айзекману. Таким чином бізнесмен планує привернути увагу людей до благодійності.

Варто додати, що космічний корабель повинен буде піднятися вище орбіти Міжнародної космічної станції та телескопу Hubble.

Полетять вище МКС. SpaceX вночі запустить першу цивільну місію: де дивитисяФото: план польоту космічного корабля в рамках місії Inspiration4 (spacex.com)

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