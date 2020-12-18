Полеты в оккупированный Крым: арестованы более 100 самолетов

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили об аресте 104 самолетов, которые летали в оккупированный Крым. Этим они нарушали нормы международного права.

Об этом сообщила в своем видеообращении генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Кроме того, арестованы 50 морских судов, которые незаконно заходили в закрытые морские порты Крыма под флагами иностранных государств.

"В этом году по инициативе прокуроров судами наложен арест на 104 самолета, которые вопреки нормам международного права и украинских законов российскими эксплуатантами используются для осуществления полетов в украинский Крым", - заявила она.

Ранее сообщалось, что Украина денонсировала авиационные соглашения СНГ из-за полетов России в оккупированный Крым.

Отметим, правозащитники насчитали 110 политзаключенных в Крыму и опубликовали полный список.

Напомним, за четыре года в Международный уголовный суд направили 15 информационных сообщений о преступлениях против народа Украины.